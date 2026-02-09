為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨法盲？竟提效法日本重選 挨轟憲政體制搞不清

    2026/02/09 21:57 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    日本眾議院大選結果揭曉，自民黨在首相高市早苗帶領下取得316席，創下該黨史上最高紀錄。對此，民進黨立法委員陳冠廷指出，樂見日本民主選舉順利完成，但民眾黨藉此批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」，顯然是將兩種截然不同的憲政體制混為一談，令人遺憾。

    陳冠廷表示，日本採行內閣制，首相的權力來源是國會多數的信任，依據日本憲法第7條規定，首相擁有主動解散眾議院的權力，可以隨時訴諸民意重新確認執政正當性。

    陳冠廷進一步說明，台灣的憲政設計與日本有根本性的不同。我國採行半總統制，總統由全體公民直接選舉產生，行政權的民主正當性來自全國人民在總統大選中的授權，總統具有固定任期，並非依附於國會多數而存在。

    依據「憲法」增修條文第2條第5項及第3條第2項第3款規定，陳冠廷說，總統解散立法院的前提，是立法院先對行政院院長提出不信任案並獲通過，行政院院長呈請後，總統才得以宣告解散立法院。換言之，我國憲政架構中從未設計由總統主動辭職重選的機制，這是制度上的根本差異。

    陳冠廷認為，民眾黨將內閣制首相解散國會的常態運作，直接套用在半總統制的台灣，要求總統辭職重選，在憲政邏輯上站不住腳。更值得注意的是，以目前立法院席次結構而言，在野陣營掌握過半席次，議程主導權與表決優勢皆在手中，一方面擁有國會多數的權力與資源，另一方面卻捨棄憲法賦予的制度工具，轉而援引與我國體制無關的外國案例來喊話，在邏輯上難以自圓其說。

    民眾黨若真心認為當前政局需要透過選舉重新接受民意檢驗，不如依循憲政正道，主動提出對行政院院長的不信任案。陳冠廷直言，依據憲法增修條文規定，倒閣一旦成功，行政院院長得呈請總統解散立法院，屆時國會即須全面改選，朝野各黨都必須重新面對選民的檢驗與授權。

    陳冠廷強調，這才是真正願意接受民意裁判的表現，而非以口號取代行動。人民對於誰在認真運用制度、誰才是沒有勇氣迴避制度內的正當途徑，自有公論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播