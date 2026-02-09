強調對台重視不變 片山和之幽默喊話：日本要在經典賽「雪恥」!

日本台灣交流協會今晚舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，由日本駐台代表片山和之（右3）主持，副總統蕭美琴（右4）、國安會秘書長吳釗燮（左2）、立法院副院長江啟臣（左1）、國防部長顧立雄（右1）等多名台灣政要受邀與會。（記者方賓照攝）

日本首相高市早苗昨日率領自民黨於眾議院選舉大勝，日本駐台代表片山和之今（9）日表示，對日本而言，台灣的重要性沒有改變，台日是共享基本價值的夥伴。片山和之也特別提及下個月將開打的世界棒球經典賽（WBC），在眾多台灣賓客面前說，「屆時希望日本能夠為世界12強賽雪恥」。

日本台灣交流協會今晚舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、國防部長顧立雄、外交部次長吳志中、海委會主委管碧玲、新竹市長高虹安等多名台灣政要受邀與會，共襄盛舉。

片山和之致詞表示，日本去年10月進行政權更替，誕生了首位女性首相，但對日本而言，台灣的重要性沒有改變，台日是共享基本價值的夥伴，是主要的經濟夥伴，是透過文化、人員交流和災害合作心心相連的夥伴，也是共同追求區域和平與穩定的夥伴，在不透明性與不穩定性增加的嚴峻國際環境當中，希望一起努力，進一步發展無可替代的台日夥伴關係。

片山和之指出，根據民調，81%的台灣人、75%的日本人對對方有親近感，76%的台灣人將日本列為最喜歡的國家，當日本遭受地震、海嘯、傳染病的損害以及貿易和人員交流受到限制時，台灣的朋友對日本表示支持，並給予溫暖的鼓勵，日本國民絕不會忘記，可說是「患難見真情」。

在防救災合作方面，片山和之指出，日本與台灣在防災救災領域面臨共同課題，去年花蓮堰塞湖潰堤造成重大的災情，日本便提供投入式水位觀測浮標。

在經貿關係方面，片山說，台灣去年5月取消日本牛肉月齡進口限制、11月解除福島食品進口管制，台日也在12月的經濟貿易會議上簽署了「數位貿易協定」與「地區海關合作日台備忘錄」。

學術交流方面，片山和之表示，台灣的政治大學在去年9月，領先日本設立「安倍晉三研究中心」，並且在總統賴清德與安倍昭惠夫人的出席下舉行了成立大會，他非常期待以該中心為據點，促進台灣的日本研究，成為年輕世代知識交流的平台。

此外，片山和之也細數，去年光是日台協有掌握的資訊，就有133名日本國會議員訪問台灣，台灣立法委員們也頻繁訪日，更有近160個地方自治體之間進行友好交流的合作。

片山和之並特別提及，世界棒球經典賽將於下個月在東京與美國各城市舉行，期待日台兩隊在決賽中相遇，「屆時希望日本能夠為世界12強賽雪恥」。

最後，片山和之指出，日台協位於陽明山的官邸裝修預計今年夏天完成；期盼新的一年對日台關係是飛躍的一年。

