高市早苗獲強大民意基礎 蕭美琴：開創台日合作新機

副總統蕭美琴晚間出席由日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（記者方賓照攝）

日本首相高市早苗率領的自民黨在昨日眾議院選舉中橫掃316席，針對新政局對台日關係的影響，副總統蕭美琴今（9）日表示，相信能開創新機，強化台日關係，期待台日未來可以尋求更多合作機會。

蕭美琴今日出席由日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」，會後接受媒體聯訪。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，今日特別藉日本天皇華誕慶祝的酒會的場合，日本政府及人民表達恭賀，高市早苗能夠獲得人民的支持與托付，獲得這麼多席次，未來將有強大的民意基礎；她也期待，未來台日可以一同尋求更多合作機會，深化台日關係。

蕭美琴指出，高市早苗長期以來非常支持台灣，對台灣非常友好，相信能夠開創新的機會，同時強化台日關係。

蕭美琴也說，台日經貿關係過去有非常深厚的基礎，未來面對區域面臨的各項挑戰，包含日本政府經常重申的台海和平穩定重要性，我國都期待雙方能夠更進一步深化各項領域的合作。

蕭美琴於「天皇陛下華誕慶祝酒會」致詞時也說，台日情誼早已超越地理距離，昇華為心靈緊密相依，無論是民調顯示的高度互信，或是去年近七百萬人次到訪日本，都證明雙方情誼的濃厚，而在地震風災中建立的善的循環及患難見真情，讓這份關係更是堅不可摧。

蕭美琴也說，高市早苗在眾議院選舉中大勝，不僅肯定高市卓越領導，更象徵台日穩定夥伴關係更趨堅實；台日共享自由民主法治普世價值，感謝日本政府多次在國際場域重申台海和平穩定重要性，台灣也將與日本合作維持印太自由開放，期待日方持續支持台灣國際參與。

另外，針對中國再次要求日本收回「台灣有事」言論，蕭美琴僅說，區域和平穩定是各方利益相關者共同的責任，也是全球對於這個區域的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法