    民進黨台中市第4選區市議員選舉初選出現變數！ 廖芝晏不選了？

    2026/02/09 19:57 記者歐素美／台中報導
    廖芝晏呼籲全力支持謝志忠，力保豐原后里最重要的一席。（記者歐素美攝）

    之前代表民進黨正國會參選台中第4選區（豐原、后里）市議員落選的廖芝晏，今天在同黨市議員謝志忠回文表示「力保豐原后里最重要的一席，全力支持謝志忠」，引發外界討論，廖芝晏原本下屆要再捲土重來參選，賀歲等競選看板也早已懸掛，但此舉外界解讀廖芝晏可能「不選了」，為其操盤的丈夫劉厚承坦承，廖芝晏明天不會參與正國會到市黨部聯合登記初選的造勢，但也不願表明是否「不選了」，僅表示明天會公布。

    廖芝晏今天在謝志忠到台中市黨部登記造勢的貼文下回文「力保豐原后里最重要的一席，全力支持謝志忠！」，強調「面對國民黨與民眾黨在地方精打細算選票，民進黨一旦分票，恐怕全軍覆沒，全力支持謝志忠！廖芝晏懇託」！

    外界解讀，民進黨在第4選區除現任議員謝志忠，豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡萱，也獲蘇嘉全推薦加入民進黨，今天並與英系參選人到市黨部一起造勢，將投入下屆民進黨市議員初選。蔡怡萱在本屆市議員選舉以無黨籍參選，獲得9000多票敗選，廖芝晏雖拿到1萬餘票，同樣落選。

    外界認為民進黨在台中市第4選區只有2席的實力，據了解，廖芝晏是否參與下屆台中市議員選舉不斷反覆，雖然她很想選，但資源不夠，之前曾希望正國會給予更多資源，加上其丈夫劉厚承目前出任民進黨中央組織部代理主任，若廖芝晏參選，劉厚承以現有職務恐難為廖芝晏輔選操盤，加上廖芝晏之前參與大罷免引發一些爭議，致廖芝晏在盤算之下，可能因此打退堂鼓。

    記者今天電話詢問廖芝晏是否不選了？結果電話由劉厚承代接，劉厚承未承認廖芝晏不選，僅表示，明天會有相關訊息，但也坦承廖芝晏明天不會出席正國會參選人到民進黨市黨部聯合登記初選的造勢。

    廖芝晏呼籲全力支持謝志忠，力保豐原后里最重要的一席。（擷取自謝志忠臉書）

