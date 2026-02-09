藍營台中市長初選拖到3月底？ 她竟爆與「玉皇大帝」有關！

江啟臣和楊瓊瓔為了爭取出線參選關係鬧僵，盧秀燕的態度也備受關注。（資料照）

2026地方大選還沒開始，國民黨內部就已經先展開內鬥。台中市長選舉部分，江啟臣和楊瓊瓔都在積極爭取提名，黨中央公布稱3月底來進行民調，現任市長盧秀燕和支持度領先的江啟臣都批太晚，黨內不少人和支持者也不解黨中央這波操作，矛盾開始浮上檯面。資深媒體人陳敏鳳爆料，這件事竟然和「玉皇大帝」扯上關係！

陳敏鳳8日在政論節目《驚爆新聞線》表示，「現在最奇怪的就是台中市，台中市明明又是江啟臣佔優勢，但現在竟然要拖到3月底……。我去問為什麼要拖到3月底，真相大白了，因為楊瓊瓔去問了她非常信的玉皇大帝，祂說她3月的時候就會有『轉機』！你看看，這個時間點是不是黨中央在配合楊瓊瓔？從1月底拖到2月，現在又要拖到3月底，原來就是楊瓊瓔想要翻身。」

陳敏鳳接著說，台中有不少藍營議員看出來黨中央擺明在配合楊瓊瓔之後都很不滿，全都在私下表態支持江啟臣，「大家都在說黨中央為什麼要配合一個可能在大局上根本不會贏的人？還配合把時間拖到3月底，結果原來是玉皇大帝講的，你不覺得這很好笑嗎？這個東西還是地方上跟我講的耶。」

陳敏鳳直言，明眼人現在都看得出來，鄭麗文領導的國民黨中央就是在暗暗支持楊瓊瓔，原因之一就是因為中國很討厭江啟臣，江啟臣過去當藍營主席時，就是國民黨黨魁直選以來唯一一任沒有收到習近平賀電的人，且他在任時還說過要檢討九二共識、是藍營親美派代表人物，現在台美關稅也在跟鄭麗文等人唱反調，自然被排擠。

