    政治

    鄭麗文嘆「日本有事、台灣有事」黃敬雅諷：鄭麗文有事、才是柯志恩有事

    2026/02/09 19:40 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市前鎮小港區議員黨內初選參選人黃敬雅（中）指「鄭麗文有事、柯志恩有事」。（翻攝臉書）

    民進黨高雄市前鎮小港區議員黨內初選參選人黃敬雅（中）指「鄭麗文有事、柯志恩有事」。（翻攝臉書）

    日本首相高市早苗率日本自民黨在眾院改選大勝，國民黨主席鄭麗文卻嘆「日本有事、台灣有事」！民進黨高市議員初選參選人黃敬雅諷，鄭麗文有事、才是柯志恩有事。

    黃敬雅今發文指出，高市早苗勝選就像一面「照妖鏡」，讓國民黨內許多妖魔鬼怪現形，她更點名國民黨高雄市長參選人柯志恩，既然曾被鄭麗文認證是「投給柯志恩就是投給鄭麗文」，面對這種羞辱盟友的言論，柯志恩不應再躲在後面，必須出來說清楚講明白。

    黃敬雅表示，高市早苗率領自民黨大勝，明明是台日安保連線的一劑強心針，結果鄭麗文急到開始胡言亂語，竟然把話說反，鬼扯什麼「日本有事變台灣有事」。

    她進一步提到當年日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，是將台灣納入防衛視野，展現台日雙方堅韌的互信，但在國民黨眼裡，竟扭曲成「不要被日本帶衰」。

    當全世界都在搶著跟美日聯盟站在一起，唯獨國民黨急著自斷手腳，要把台灣鎖進中國的鐵籠裡當孤兒。

    黃敬雅認為「說穿了，鄭麗文就是標準的北京傳聲筒」，中共最怕台日美結盟，國民黨就負責在台灣內部散播恐懼，把外交突破講成外交災難，鄭麗文口中所謂的不要當棋子，翻譯過來其實就是要台灣乖乖當中國的棄子。

    黃敬雅同時質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩，提到去年鄭麗文曾激情喊話「投給柯志恩就是投給鄭麗文」，如今看來，狂開民意倒車的鄭麗文，恐怕才是「鄭麗文有事，就是柯志恩有事」；既然是主席牌認證的生命共同體，她喊話柯志恩別躲在後面，應出來向高雄市民說清楚。

