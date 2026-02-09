為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬上過年中國海警還來！金門海巡偵獲4船編隊侵擾 全程監控拒止

    2026/02/09 19:49 記者吳正庭／金門報導
    距農曆春節僅剩1週，海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲中國海警船編隊侵擾金門限制水域。（金門海巡隊提供）

    距農曆春節僅剩1週，海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲中國海警船編隊侵擾金門限制水域。（金門海巡隊提供）

    距農曆春節僅剩一週，中國海警侵擾行為未停止！海巡署金馬澎分署第12巡防區今天再度偵獲4艘中國海警船編隊侵擾金門限制水域，海巡署依照「春節安全維護工作」指導要項，派出4艘巡防艇「1對1」併航監控，將海警船驅離至限制水域外。

    金馬澎分署指出，第12巡防區下午2點多偵獲4艘中國海警船於金門南方水域集結，海巡署隨即調派預置的巡防艇前推對應。

    金馬澎分署強調，中國於歲末年終之際，仍無視區域和平，企圖以灰帶衝突的手段破壞海域秩序，海巡立即依照「春節安全維護工作」指導要項，超前部署海上勤務，嚴密監控海警船動態，並全程拒止。

    下午接近3點，中國海警「14529」、「14603」、「14609」及「14530」4艘船，採「兩兩一組、分進對開」模式，分別自金門料羅東方及烈嶼南方闖入金門限制水域。海巡署4艘巡防艇立即以「1對1」併航監控，拒止其持續深入，並透過中、英文無線電警告、要求海警船立即轉向；在巡防艇強勢執法下，4艘中國海警船於下午4點50分左右轉向、駛出金門限制水域。

    海巡署表示，為落實春節安全維護工作，海巡署已提前強化「岸海聯防」勤務，落實科技監偵，防堵中國可能的灰帶侵擾，全天候維持最高強度的部署與反應，海巡有信心、也有能力守護我國主權，確保海域治安，讓國人安心過好年。

