蔡旺詮捲土重來 台南東區議員綠營4搶2

選議員捲土重來的台南東區前市議員蔡旺詮（中）獲得黨內立委陳亭妃與王世堅力挺。（蔡旺詮服務處提供）

台南東區前市議員蔡旺詮（左）與尋求連任的市議員吳通龍（右），今到民進黨台南市黨部完成參選議員提名的登記。（蔡旺詮服務處提供）

尋求台南市議員5連任的市議員吳通龍，和在本屆南市議員選舉意外落馬的前市議員蔡旺詮，兩人今（9）日到民進黨台南市黨部完成參選議員提名登記。蔡旺詮是在大台南合併後，在本屆欲尋求議員4連任時因分票效應，意外落馬，此次捲土重來並擔任陳亭妃團隊執行長，有陳亭妃台南市長初選過關的加持，聲勢看好，但面臨東區黨內席次4搶2的局面，初選競爭激烈。

因為民進黨決定在有5席議員、政治版圖藍大於綠的台南東區提名2席參選市議員，除了現任市議員蔡筱薇尋求連任，東區前市議員蔡旺詮、陳金鐘與新人、立委王定宇的助理卓佩于等4人，要競逐這兩席參選人的狹窄空間。

蔡旺詮表示，跌倒過的人，更知道怎麼站穩前行。從上次議員選舉失利後，3年多來「他沒有尋求一官半職」，反而更深耕基層服務，聯合服務處與公共事務每一天仍持續推動，並在「亭妃團隊」一步一腳印蹲點東區、耕耘地方。

「曾經的挫折，成為鍛鍊自己的養分，也讓我更清楚人民真正需要的是什麼。政治的路就像騎鐵馬登山，有順坡也有逆坡，但每一滴汗水，都是向前的力量。」蔡旺詮指出，此次回歸議員選舉再接再厲，也得到黨內立委陳亭妃、王世堅的支持與鼓勵，讓他在堅定改革方向更確信並不孤單。

也是妃妃鐵馬隊的蔡旺詮說，這次黨內台南市長初選，全程與陳亭妃騎遍全市37區、513里，看見市民的熱情期待與信任，他認為「未來台南政壇需要更多踏實做事的人」。

蔡旺詮進一步說，上次市議員選舉因為票源分散，讓他與議員席次擦身而過。這一次，我們更知道團結的重要性，唯有集中選票，才能讓真正做事的人進入議會，也呼籲這次議員初選民調至關重要，希望東區的鄉親們能幫忙守住電話，也為亭妃團隊和執政黨在東區再增加1席議員，讓台南大步向前、人民更有力。

