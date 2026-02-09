李貞秀若無法證明｢參選時｣註銷中國籍 黃捷：中選會不應追認遞補案

民進黨立委黃捷今呼籲，若李貞秀無法提出「參選時已註銷中國戶籍」的證明，中選會未來不應追認此遞補案，若查證卻無除籍屬實，應認定當選無效。（資料照）

民眾黨立委李貞秀因未放棄中國籍惹議，民進黨立委林楚茵日前揭露，李貞秀在去年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，違反「兩岸人民關係條例」規定、不具參選資格。民進黨立委黃捷今也呼籲，若李貞秀無法提出「參選時已註銷中國戶籍」的證明，中選會未來不應追認此遞補案，若查證卻無除籍屬實，應認定當選無效。

中選會2月1日公告民眾黨不分區洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委，另也將於嗣後召開的委員會議追認這項遞補案。

不過，據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第九條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，若違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失台灣地區人民身分及在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利。

黃捷今接受本報訪問時指出，李貞秀今年1月底公開自述，「已於2025年3月順利返回中國完成除籍手續」。這代表在2024年1月立委選舉投票的當下，她仍持有中國戶籍。據2002年修正的「兩岸人民關係條例」第九之一條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，已經有大陸戶籍或護照的，應該在6個月內放棄，否則將喪失台灣身分。

黃捷強調，既然李貞秀在參選時擁有中國戶籍，依現行法規，她根本不具備成為台灣公職候選人的資格，更無法遞補為立委，李貞秀的行為根本是先上車後補票。

黃捷呼籲，若李貞秀無法提出「參選時已註銷中國戶籍」的證明，中選會未來不應追認此遞補案；若查證卻無除籍屬實，應認定當選無效。

