    首頁 > 政治

    國民黨分裂？ 她爆「含現議員」一堆人想退黨：受不了鄭麗文！

    2026/02/09 19:41 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日透露，藍營目前有不少人對主席鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」！

    鄭麗文上任國民黨後，一改前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，讓輿論炸鍋，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。

    而谷立言近期數度到台中與市長盧秀燕、擬參選人江啟臣會晤互動，盧、江都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。

    陳敏鳳昨天（8日）在政論節目《驚爆新聞線》聊到這件事時就表示，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有一派人對於黨中央現在的路線非常不滿，「我覺得3月就是個臨界點，很多人都要選舉了，受得了鄭麗文這種路線嗎？」

    她還說，國民黨內部現在雜音真的很多，「跟藍的人聊天，他們就說『如果怎麼樣我們就走，就剩鄭麗文一個人』，對鄭麗文很不滿耶！我聽過很多了。他們說要走就是離開黨的意思，讓鄭麗文自己去玩，當中還有現任議員！」

