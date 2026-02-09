為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨新北議員初選民調 黃永昌次子黃承鋒申請複查

    2026/02/09 17:04 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市議員初選參選人黃承鋒昨指出，經過這幾天的沉澱與整理，他對這次初選的執行過程仍有部分疑問，因此已正式提出複查申請。（資料照）

    民眾黨新北市議員初選民調，繼三重蘆洲區被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷而申請複查後，國民黨新北市議員黃永昌次子黃承鋒身披民眾黨投入第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選，民眾黨2月4日於官網公告結果，黃承鋒以45.3372%，輸給民眾黨黨代表「吳姐姐」吳亞倫的54.6628%，黃承鋒昨天也宣告已申請複查。

    黃承鋒昨在個人臉書粉專發文指出，經過這幾天的沉澱與整理，他對這次初選的執行過程仍有部分疑問，因此已正式提出複查申請，他提到，在只採用單一民調公司的情況下，當原始樣本與加權結果差距過大，導致結果翻轉時，未來是否應由第2家民調機構進行交叉驗證，他認為是民眾黨值得討論的方向，希望這次的初選可以給民眾黨未來做民調時借鏡參考。

    民眾黨新北市議員初選民調，國民黨新北市議員黃永昌次子黃承鋒在第8選區輸給民眾黨黨代表吳亞倫，黃承鋒已申請複查。（圖取自台灣民眾黨官網）

