王梅英接高院院長 引黃仁勳「痛苦叫人謙卑」

王梅英今接任高院院長。（記者楊心慧攝）

台灣高等法院今天舉行卸、新任院長交接典禮，由司法院副秘書長王梅英接任高院院長。王梅英致詞感謝已故父親時語帶哽咽，她也引用輝達創辦人黃仁勳所言，「痛苦會叫人謙卑。」

王梅英表示，黃仁勳去年11月在劍橋大學演講，祝福在場社會菁英不是希望他們更聰明、更創新或得到更多幸福，而是「希望你們經歷足夠的痛苦和折磨」。她深受激勵，雖然手中沒有輝達股票，但她有黃仁勳的祝福。

王梅英說，過去一年多是她累積痛苦股本最多的時候，期間對司法院和她都是非常時期，她在「三長」只有代理院長的時期來到司法院，每天就是開數個會議、平均批閱80件公文、到立法院報告備詢、處理危機、做出行政決策，尤其是直接面對來自立法院、媒體及各方的指教和衝撞，是一次又一次的極限挑戰。

王梅英表示，她非常感恩擁有這段經歷，因為「痛苦會叫人謙卑」，她謙卑的了解外界對司法的期盼是多麼殷切，也讓她明白司法既脆弱又是如何強韌，健全的司法對台灣維護民主法治是多麼重要，也讓她更深刻體認，面對外界挑戰，只有保持獨立性和韌性，才能彰顯司法的價值。

王梅英說，正因知道從哪裡來，才能清楚要往何處去，獲知要接任高院院長，面臨新的使命及挑戰誠惶誠恐、如履薄冰，高院是事實審的重鎮，菁英匯集，承審全國最重大的案件，高院審判和司法行政運作都相當成熟穩健，成為各級地方法院的指標，她有幸站在「巨人的肩膀上」接下任務，她向前輩致敬。

司法院代理院長謝銘洋表示，王梅英即戰力和危機處理能力一流，遇有重大事件都能在第一時間沉著應對，經歷立法院三個會期，沉著應戰、堅定闡述司法院立場，或是與各機關間的公務往來及協調，都能化危機為轉機，讓人刮目相看。

謝銘洋說，王梅英任職司法院副秘書長期間，因為沒有秘書長，是一個人做兩份工作，嚴格來說，「司法院算是不當得利」。王梅英有用不完的體力和精力，還有新思維及創造力，由她接任事實審龍頭法院的職務，適才適所，也可具體落實她於副秘期間所推行的各項改革方案與措施，解決法院所面臨的困境。

