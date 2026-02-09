為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美中角力下日本選民選邊站！王鴻薇談「高市旋風」示警國民黨中央

    2026/02/09 17:41 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院改選中奪下3分之2絕對多數席次，引發國際關注。國民黨立委王鴻薇表示，日本選舉的走向在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，並呼籲黨中央不應忽視此一政治訊號，尤其在面對2026年地方選舉的挑戰時，更應深思其背後的民意流向。

    王鴻薇今（9）日以「高市旋風會吹向台灣嗎」在臉書發文指出，高市早苗的政治豪賭，讓她創造了自民黨歷史性的選舉勝利。今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣，值得關注。高市以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定；她挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沈沈、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。

    王鴻薇認為，在台灣，外界多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇。然而更關鍵的是，高市其實精準回應了日本民眾對經濟前景的焦慮，以及對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯然顯示，選民願意為此買單。日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍有待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。

    此外，她也提到部分評論指出，高市的大勝其實有兩位「隱形輔選員」，一位是習近平，一位是川普。高市長期遭受中共冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意。最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，「國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。」

    貼文曝光後湧入不少網友留言嘲諷，「希望台灣選民可以跟日本一樣不支持親中政黨，淘汰國民黨！」、「不要再蹭了，高市早苗首相敢跟中國嗆聲，台灣有事就是日本有事，妳敢嗎」、「不是很愛去中國跟中國官員握手嗎？會怕就好」、「高市堅定抗中的立場取得全面勝利，反觀妳與貴黨的強烈親中立場還能維持多久？當高市取得修憲席次將日本國防正常化以對抗中國的威脅時候，妳還要繼續阻擋台灣的軍購法案嗎？」、「你根本一點也不像她，不要以爲妳是女性政治人物就可以沾上邊！差遠了」。

