不滿鄭麗文稱彰縣無人「定於一尊」 柯呈枋：跳過初選加劇內耗

爭取國民黨提名參選彰化縣長的縣府參議柯呈枋，繼續在市場掃街拜票，對於黨主席鄭麗文提到「定於一尊」的發言，他認為跳過民主初選機制，只會繼續內耗。（擷取自柯呈枋臉書）

年底彰化縣長選舉，民進黨透過「類初選」提名立委陳素月，國民黨至今仍未拍板人選，黨內提名卡關，引發藍營基層焦慮。今天（9日）媒體報導，國民黨主席鄭麗文表明，彰化到目前為止，並沒有一個讓大家覺得定於一尊、有高度勝選期待的候選人，問題出在這裡。這句「定於一尊」的言論被政壇解讀提名人選已非只有立委謝衣鳯一人，對此，參選動作積極且爭取提名的縣府參議柯呈枋批評，這樣的說法跳過民主初選，只會加劇內耗。

目前彰化角逐國民黨縣長提名的主要人選，包含謝衣鳯、做過縣長王惠美副手的彰化工策會總幹事洪榮章，以及做過前縣長卓伯源副手和立委的縣府參議柯呈枋，洪、柯2人最早表態，謝衣鳯去年底表態，最近因弟弟彰化議長謝典霖開箱謝家豪宅，姊弟決裂尚未有轉圜餘地，讓黨中央原規劃農曆年前完成提名，確定來不及。

柯呈枋今天臉書貼文指出，沒有初選、沒有制度，卻先談「定於一尊」，這不是團結，而是跳過民主程序，也只會讓基層更困惑，讓大家繼續內耗。他站出來參選彰化縣長，不是試水溫、不是陪榜，而是抱著「一定要贏」的決心而來，因為只有真正想勝選的人，才能帶給鄉親期待與信心。到現在為止，他沒有收到任何正式的溝通或協調，如果真的要談團結，就請讓制度走在前面。

柯呈枋進一步說，彰化提名已經耽誤太久了，國民黨最不需要的，就是繼續內耗，他不害怕競爭，也不逃避檢驗，只希望一個公平、透明、對得起彰化、對得起支持者的過程。他強調，真正的團結，來自尊重與信任，不是一句話，而是一個制度。

洪榮章則表示，他當過縣黨部主委，能夠理解選舉操盤佈局有一定程序要走，有些結需先解開，急著提名恐怕後患無窮，他尊重黨中央，會給黨內時間與空間協調，經過整體評估後找出最有勝選的參選人。

謝衣鳯目前尚未對此做出回應。

曾任副縣長的彰化工策會總幹事洪榮章，爭取提名的競選看板高掛彰化市區。（記者張聰秋攝）

