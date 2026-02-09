新北板橋多里缺乏活動中心 議員黃淑君促共構、空間活化

板橋宏翠里目前由里長提供里辦公室，作為里民活動與集會使用空間。（圖由黃淑君提供）

新北市板橋區浮洲、聯翠、溪頭、宏翠及文化里，長期缺乏獨立的市民活動中心，導致長輩與居民缺少合適的聚會場所，市議員黃淑君去年（2025）總預算案中提出動議，要求市府正視並改善公共空間不足情形。

新北市民政局表示，市民活動中心各里皆可運用，市府重視在地居民與長輩的活動需求，目前透過「公共建物共構」、「高架橋下空間活化」、「公益回饋空間」及「公有建物調配」等多種策略，提供市民朋友更多活動空間。

請繼續往下閱讀...

針對宏翠里，黃淑君說明，目前多以里辦公室作為里民活動與集會使用空間，場地狹小擁擠，難以因應長輩活動、社區課程或大型聚會需求。市府消防局規劃興建第一大隊板橋中隊聯合行政大樓，採共構方式設置宏翠里市民活動中心，目前進行用地取得及規劃設計發包作業。

此外，市府評估在捷運新埔民生站前、台64高架橋下空間規劃市民活動中心，未來可同時供聯翠里及文化里居民使用，目前由民政局進行可行性評估。黃淑君提醒，相關規劃應儘早與地方充分溝通，避免評估期過長，讓民眾長時間等待卻看不到進度。

針對浮洲里，市府原規劃在台65高架橋下設置市民活動中心，但因地點偏僻、周邊車速快，基於民眾進出安全考量，目前仍未找到適當替代地點。黃淑君表示，理解安全因素的重要性，但市府不能因此停滯，仍應持續盤點可用公有空間，尋找可行方案。

至於溪頭里市民活動中心，未來須配合交通局啟動溪頭公園地下停車場興建計畫，爭取共構設置；短期內消防局莒光分隊臨時廳舍預計今年12月遷離後，可先作為溪頭里臨時集會空間使用，回應地方需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法