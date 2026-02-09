悚！日親中要角岡田克也敗選 和「辣個男人」握手照被翻出

岡田克也2014年訪台時曾與馬英九握手。（圖翻攝自總統府官網）

日本昨天（8日）舉行眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨大獲全勝，反觀在野的「中道改革連合（立憲民主黨、公明黨組成的政治聯盟）」一敗塗地，當中的要角岡田克也落選，被解讀是日本選民拒絕親中派的象徵，引發討論。然而另一個引發台灣網友熱議的是，岡田克也竟然也曾經跟我國前總統馬英九握過手，「死亡之握」的「含金量」還在持續上升！

岡田克也一直以來親中色彩濃烈，其家族在中國經營百貨事業，過去也時常為中國護航。去年在國會質詢時，就是他逼問高市早苗對「台灣有事」的態度，促使高市直言台灣若遭侵犯可能構成日本存亡危機事態，自衛隊可行駛「集體自衛權」，暗示能夠介入台海衝突，引發中國強烈反彈，對日祭出一系列制裁措施。

這次眾院改選，岡田在自己的選區大敗給上次自己贏了8萬多票的石原正敬，而且是開票之後就一路落後，差距越拉越大，最終確定敗選。

財經專欄作家「印和闐」今天（9日）竟然翻到岡田克也曾經與馬英九握手的照片，開玩笑稱「日本的親中派是怎麼出局的？很多事在握手的那一刻就已經決定了，後面再多的言語都是枉然」。網友們看到後笑翻，「死亡之握的含金量還在上升！」、「我懷疑張又俠也被握過」、「實在太毒了」、「覺得自己八字夠硬的可以再來try try」、「應該派他當駐中大使天天開握手見面會」、「這個比合利他命還猛耶，比醫療級長效錠更持久」、「大祭司果然厲害」、「不可不信玄學」。

