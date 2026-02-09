稱谷立言只比科長大一點 蕭旭岑：絕無冒犯之意

國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引起黨內基層焦慮，國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，對任何人絕無冒犯之意，是希望谷立言能知曉許多台灣人對於軍購的感受，「台美關係再好也要表達自己的立場、要相互尊重，一昧接受不見得換到尊重」。

蕭旭岑指出，台灣是有民主體制的，國會審理預算是體制的進行，台灣需要軍購沒有錯，但是必須符合合理、如期交貨、不可被執政黨上下其手的條件。他續指，賴清德不願意增加軍人待遇，顯見賴的輕蔑態度；如果谷立言也聽到台灣人的心聲，一定可以了解軍購沒過關，不是只有在野黨的責任，執政黨也要負責。

另外，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，初選仍未喬定。對此，蕭旭岑表示，國民黨在各縣市盡心盡力協調，絕不會讓支持者失望，一定在最快時間之內展開提名，但在此之前，也必須讓黨內初選制度做最大表述及協調。

「希望支持者們再給黨一些時間。」蕭旭岑表示，對於提名有爭議的縣市，國民黨主席鄭麗文當然可以乾綱獨斷，但是如此做的話，又恐會冒出更多不同聲音，因此目前先讓有意參選的人做最大表述、以及進行黨內協調機制。

蕭旭岑進一步表示，目前與民眾黨議定是在3月進行藍白合之協調，而在此之前是黨內初選出人選。他強調，知道外界愛之深、責之切，國民黨中央絕對重視2026年所有提名，會在各縣市盡心盡力協調，絕不會讓支持者失望。

對於民眾黨前主席柯文哲日前拋出「藍白合」也可以變「藍白分」說，被外界解讀藍白可能從分工合作變成分手。對此，蕭旭岑直言「我對藍白合有非常堅定的信心，對柯文哲也有信心。」他強調，聽柯講話要看前後文、不可斷章取義，民進黨一定希望藍白內鬨、見縫插針，才會有此解讀。

蕭旭岑透露，許多民眾黨好友打給他，感謝自己幫柯文哲說法緩頰；他也向所有支持者喊話，絕對不會發生大家所擔心的情況，因為藍白合目的就是因為總統賴清德濫權，將國家帶向懸崖邊緣。而柯文哲遭羈押1年，甚至現任民眾黨主席黃國昌也遭放話要被關，他質疑，「那民眾黨支持者怎麼可能支持綠白合呢？從邏輯上就知道不可能」。

蕭旭岑再度重申，國民黨與民眾黨是合作的好朋友，否則怎麼可能在立法院一起合作通過利國利民的法案？因此不需要在意謠言枝枝節節的事情。

