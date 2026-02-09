為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《世紀血案》掀波 民進黨：記憶真相是社會共同責任

    2026/02/09 15:22 記者陳昀／台北報導
    圖為林義雄2019年至母親與女兒的墓前獻花致哀。（資料照）

    圖為林義雄2019年至母親與女兒的墓前獻花致哀。（資料照）

    電影《世紀血案》衍生風波，各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，也有許多深刻的討論。民主進步黨今天嚴正表示，歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

    民進黨今在社群發文指出，民進黨感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達：歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

    民進黨表示，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。2016年重返執政以來，民進黨推動「促進轉型正義條例」、「不當黨產處理條例」、「政治檔案條例」、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」等法案三讀通過。

    民進黨續指，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

    民進黨說，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播