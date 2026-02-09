公督盟批藍白委領高額年終卻擺爛 民眾黨嗆：假監督為政府卸責

台灣民眾黨立法院黨團批評，公督盟自詡為監督立委的公民團體，如今卻淪為執政黨側翼打手，完全喪失成立之初的中立性，早已失去代表性。（取自台灣民眾黨）

有鑑於年關將屆、立法院卻未審總預算，公督盟今早偕台灣基進、時代力量等多個政黨召開記者會，公開譴責藍白立委瀆職並呼籲立法院長韓國瑜盡速安排協商，化解爭議；然而，台灣民眾黨反批，曾以「監督國會」為首要的公民團體，如今卻失去中立性淪為執政黨「打手」，反對國會改革更助宣大罷免，稱其早已和權力並肩，絲毫不識台灣的民主憲政。

台灣民眾黨立法院黨團今（9）日上午指出，曾經自詡為「監督國會」的公督盟，早已成為一個拒絕監督權力、一意為權力開脫的組織。他們出現根本的認知錯誤，完全不了解民主的本質是權力必須接受持續而公開的監督，而非一味護航。

請繼續往下閱讀...

民眾黨表示，公督盟打著監督立法委員的旗號成立，口口聲聲要「淘汰不適任立委」、「提升人民民主素養」、「讓民主向下扎根」。然而近年來，核心成員與幹部卻甘淪民進黨附隨組織、政治打手；他們披著公民團體的外衣，但每一句話卻都在替執政黨傳聲、為當權者卸責；從本屆立法院第一會期開始，公督盟便全力反對國會改革，反對台灣的立法委員能比照民主先進國家國會議員，擁有合法、制度化的官員監督工具與職權。公督盟早已不是站在人民角度發聲，他們早已選擇與權力站在一起。

民眾黨引述英國史學家艾克頓格言「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗」稱，顯見權力分立對於保障自由和防止權力濫用至關重要，當權力不受權力制衡，就必然走向濫權。但公督盟不只反對制衡，還將一切監督行為妖魔化，幫執政黨築起「不准監督」的防火牆。

民眾黨批評，公督盟早已拋棄公民團體應有的中立與自制。執行長張宏林等人直接在民進黨發動「大罷免」期間，站上政治舞台為民進黨助選；當民進黨最終以32：0被民意狠狠打臉、全面潰敗時，公督盟馬上無恥地轉頭裝作「船過水無痕」，彷彿一切與它們無關，彷彿它們還有一絲公正性，直言公督盟就是讓台灣公共空間被謊言政治佔據的共犯。

針對今早記者會一事，民眾黨反批，公督盟配合民進黨散布「在野黨不審預算、當薪水小偷」的說法，彷彿它們對台灣最基本的民主程序與憲政分工毫無基本認識；更質疑公督盟未質疑執政黨「為何執政黨可以違法亂紀、違反法律授權亂編預算？」「為何立法院三讀通過《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，為辛苦的軍警消爭取合理待遇後，行政部門竟敢公然拒絕執行？」

對於民進黨政府公然踐踏法治國原則的行徑，民眾黨宣稱，公督盟從理事長謝東儒、執行長張宏林，到一票「黨派代表」集體噤聲、裝聾作啞，起初自稱公民，卻背棄公民，他們忙著幫執政黨用假訊息混淆視聽，還要求在野黨和人民像他們一樣蒙眼裝瞎，無腦護航，直言一個公民團體被民意反覆打臉，早已無法代表任何人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法