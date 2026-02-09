為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德不敢像高市早苗改選國會？王定宇開酸：網路五毛連憲法都沒讀

    2026/02/09 14:47 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德與日本首相高市早苗。（本報合成，資料照、路透檔案照）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在昨（8）日眾議院選舉中大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次。民進黨立委王定宇今（9）日指出，網路上出現「高市敢解散國會，賴清德為什麼不敢」的風向，他直言這明顯是不了解台灣憲政體制的說法，甚至是來自牆內外的認知作戰，嘲諷表示：「這年頭在台灣讀書真的不犯法！」

    王定宇在臉書發文分析，日本高市早苗路線大勝後，網路上一堆來自「牆內外」的網路代操公司，不斷地提出一個明顯沒讀書或是不了解台灣憲政體制的說法「高市敢解散國會改選，賴清德為什麼不敢？」

    他認為，這個問題其實問錯了，應該要問的是「既然藍白胡搞瞎搞都自稱代表六成民意，為什麼不敢提不信任案，讓立法院改選，為什麼不敢讓台灣人民作裁判？」

    根據我國憲法規定，總統沒有主動解散國會的權力，只有立法院「過半數」通過對行政院的不信任案，總統才能被動的解散國會改選。王定宇批評，連這個憲政體制基本常識都不知道，「網路五毛」為了賺錢裝傻就算了，聽說還有政黨說出類似的話，「唉…只能說，這年頭在台灣讀書真的不犯法！」

    此文引發網友共鳴，紛紛留言質疑「這是一件中國共產黨對於民主台灣人民的認知作戰，和台灣的紅媒體（中國在台灣社會代言機構）互動，執政黨要重視」、「每個國家體制不同，要接代操也讀一下書！」、「藍白有種就快一點提不信任案」、「人家是內閣制，我們是什麼制？」、「大聲制 吼就對了」。

