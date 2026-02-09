卓榮泰視察宜蘭建設挨批「輔選列車」 行政院澄清了

卓榮泰到宜蘭縣視察宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，座談會現場不見國民黨民代出席。（資料照）

行政院長卓榮泰昨（8）日到宜蘭視察鐵路高架化建設，遭批現場只見民進黨立委、下屆縣長與縣議員參選人，清一色為綠營人士，連縣議會也未接獲通知，國民黨籍議長張勝德批評，「視察行程變調，成了輔選列車」。對此，政院官員今天澄清，行政院長視察地方建設相關行程，本來就是以通知地方政府為主，不會特地通知地方議會。

卓揆昨赴宜蘭視察鐵路高架化計劃，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣立法委員陳俊宇都出席之外，還有部分宜蘭縣議員也到場，有媒體質疑為何「未通知宜蘭縣議會」，但對此，官員也很疑惑，因為行政院長視察地方建設相關行程，本來就是以通知地方政府為主。

官員指出，行政院長視察地方建設的公開行程，向來都是通知地方政府以及選區立委，不會特地通知地方議會，通常專程到場的地方議員，都是關心該議題或者選區議員隨同選區立委或地方政府一起出席。

官員說，卓揆視察宜蘭鐵路高架化行程，6日早上就分別通知宜蘭縣政府及宜蘭縣選區立法委員，當天縣府出席的包括代理縣長林茂盛、交通處黃志良處長，選區立委陳俊宇也有到場。

官員表示，行政院長等首長的公開行程，在對外公布後，各地方媒體都會接獲行程資訊，也經常會有各黨各級民意代表以及村里長到場，只要關心議題的民意代表都能出席，有時民代無法親自到場，派辦公室助理或代表出席，都是常見情形。

行政院長卓榮泰昨（8）日到宜蘭視察鐵路高架化建設。（資料照，行政院提供）

