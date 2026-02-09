為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    奔向「金」未來！陳亭妃「馬上平安」紅包亮相

    2026/02/09 13:38 記者王姝琇／台南報導
    立委陳亭妃的「台南馬上平安」1元金馬紅包亮相。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃的「台南馬上平安」1元金馬紅包亮相。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃以「台南馬上平安．奔向『金』未來」為主題的1元紅包正式亮相。陳亭妃表示，親自彩繪的金馬走遍台南37區後送給城市的心意，象徵科技、藝術、人文與農漁產業交織共榮的藍圖，期許共同奔向「金」未來。

    陳亭妃指出，多年來持續深入地方、傾聽基層聲音，更加確信台南不只是一座城市，而是所有市民共同的家。37個行政區各自擁有獨特的文化紋理與代表色彩，構思這匹象徵城市精神的「金馬」時，想的正是如何將各區特色串連。

    陳亭妃表示，台南擁有400年的文化積累，同時也正站在科技轉型的重要節點。未來城市發展，必須讓科技成為驅動進步的力量，讓藝術成為凝聚人心的語言，讓深厚人文成為不變的根基，並持續強化農漁產業作為城市最穩固的底氣。作品外表溫潤、內裡堅定，如同心中理想的台南－穩健前行，兼具速度與溫度，讓每一位市民都能在這座城市找到歸屬。

    陳亭妃宣布過年期間會偕同台南市長黃偉哲行程發放1元生肖紅包，過年前還有8天將帶著財神啟動快閃拜年，現場有「馬上平安」1元生肖紅包及「一馬當先」幸福煎餅，每個點約停留20分鐘、限量500份，於陳亭妃臉書與Line官方帳號陸續公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播