賀高市早苗大勝！ 台灣國籲選民「效仿日本」 支持抗共保台政黨

日本眾議院開票結果正式出爐，自民黨所獲席次超越三分之二門檻，對此，本土社團「台灣國」在辦公室外頭掛上祝賀布條祝賀首相高市早苗，理事長陳峻涵（右二）等人召開記者會強調，藍白兩黨請記住這次日本改選的教訓，如果繼續親中，在台灣絕對沒有立足的空間。（記者羅沛德攝）

日本首相高市早苗領導的自民黨在昨（8）日眾議院選舉囊括316席大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次。台灣國今日在辦公室外高掛祝賀布條，祝願日本國運昌隆，台日兩國友誼常存，並強調日本選民用選票支持抗中保日的自民黨，台灣選民更應該輸人不輸陣，於年底及2028的大選，支持抗共保台的政黨，台日二國都是抗共政黨多數執政，印太有事，二國才能無縫連線。

台灣國理事長陳峻涵表示，高市首相長期以來堅定捍衛民主價值，一句「台灣有事，就是日本有事」，不僅是對台灣人民的聲援，更是對整個印太地區和平與自由秩序的負責任宣示。在中國持續以軍事恫嚇、威權擴張，破壞區域穩定之際，日本選民的選擇，清楚傳達了拒絕屈服、守護民主的集體意志，而這樣的堅定意志正是台灣人民最佳典範。

「台灣與日本同為亞洲少數成熟民主國家，地緣相連、命運相繫。」陳峻涵指出，台灣海峽的和平，攸關日本的能源安全、航道自由與國家存續；而日本在印太戰略中的角色，也直接影響台灣是否能在國際社會中獲得應有的安全與尊嚴，而高市首相的勝選，象徵日本將更明確站在民主陣營一側，與理念相近國家共同因應威權挑戰。

台灣國執行長陳慶坤說明，「台灣國」於本辦外牆高掛祝賀布條，不僅是對高市首相個人的祝賀，更是向日本人民表達敬意，感謝日本社會長期對台灣民主的支持。這面布條所傳達的，是台灣人民對自由、對自決、對國際正義的堅定信念。

陳慶坤強調，台灣的前途應由台灣住民以民主方式決定，任何外來政權或威權勢力皆無權干涉。唯有建立在自決與尊重之上的國際關係，才能真正確保區域和平。展望未來，台灣國期待與日本人民在民主、人權、安全與區域合作等層面持續深化交流，共同為印太地區打造一個不受威權威脅的自由世界。

「台日同行，民主不退；自由之路，我們並肩而行！」台灣國呼籲，日本選民有智慧用選票支持抗中保日的自民黨，台灣選民更應該輸人不輸陣，於年底及2028的大選，支持抗共保台的政黨，台日二國都是抗共政黨多數執政，印太有事，二國才能無縫連線，互相支援。。

日本眾議院開票結果正式出爐，自民黨所獲席次超越三分之二門檻，對此，本土社團「台灣國」在辦公室外頭掛上祝賀布條祝賀首相高市早苗。（記者羅沛德攝）

