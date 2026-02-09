參訪波蘭集中營 林楚茵提《世紀血案》：台灣轉型正義步履維艱

民進黨立委林楚茵、吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營。（林楚茵提供）

電影《世紀血案》翻拍1980年「林宅血案」，卻未告知受害者家屬林義雄，引起爭議，也在台灣掀起轉型正義的討論浪潮。民進黨立委林楚茵昨赴波蘭參訪奧斯維辛集中營，她發文表示，戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產；反觀台灣仍轉型正義仍步履維艱，國民黨近日修法讓不當黨產復活、電影《世紀血案》則夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。

林楚茵透露，她在接近零度低溫中與民進黨立委吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營，在館方安排下於紀念冊簽名留念，心情格外沉重。

她指出，納粹曾以國家之力，在這裡系統性屠殺超過一百萬名猶太人。戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產，並將遺址保存為教育與紀念場域，提醒世人，悲劇不能再度重演。

林楚茵表示，去年是奧斯維辛解放80週年，多國領袖出席紀念儀式，卻刻意不發表演說，將麥克風留給五位倖存者，讓真正的見證者親口述說歷史；反觀台灣，轉型正義仍步履維艱。國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國「復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜的象徵。

更諷刺的是，電影《世紀血案》在當事人林義雄仍在世的情況下，未經同意擅自替其發言、改寫悲劇，還夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。林楚茵強調，忘記歷史的人，注定重蹈覆轍，台灣絕不容許威權遺毒與外來極權，竄改歷史記憶、洗白國家暴力。

