為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    參訪波蘭集中營 林楚茵提《世紀血案》：台灣轉型正義步履維艱

    2026/02/09 13:48 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵、吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營。（林楚茵提供）

    民進黨立委林楚茵、吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營。（林楚茵提供）

    電影《世紀血案》翻拍1980年「林宅血案」，卻未告知受害者家屬林義雄，引起爭議，也在台灣掀起轉型正義的討論浪潮。民進黨立委林楚茵昨赴波蘭參訪奧斯維辛集中營，她發文表示，戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產；反觀台灣仍轉型正義仍步履維艱，國民黨近日修法讓不當黨產復活、電影《世紀血案》則夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。

    林楚茵透露，她在接近零度低溫中與民進黨立委吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營，在館方安排下於紀念冊簽名留念，心情格外沉重。

    她指出，納粹曾以國家之力，在這裡系統性屠殺超過一百萬名猶太人。戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產，並將遺址保存為教育與紀念場域，提醒世人，悲劇不能再度重演。

    林楚茵表示，去年是奧斯維辛解放80週年，多國領袖出席紀念儀式，卻刻意不發表演說，將麥克風留給五位倖存者，讓真正的見證者親口述說歷史；反觀台灣，轉型正義仍步履維艱。國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國「復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜的象徵。

    更諷刺的是，電影《世紀血案》在當事人林義雄仍在世的情況下，未經同意擅自替其發言、改寫悲劇，還夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。林楚茵強調，忘記歷史的人，注定重蹈覆轍，台灣絕不容許威權遺毒與外來極權，竄改歷史記憶、洗白國家暴力。

    民進黨立委林楚茵、吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營。（林楚茵提供）

    民進黨立委林楚茵、吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營。（林楚茵提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播