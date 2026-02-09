為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南投通過老人健保自付額補助預算 每年可省近萬元

    2026/02/09 13:12 記者張協昇／南投報導
    南投縣議會9日三讀通過縣府歲出淨追加預算43億餘元，其中包括補助老人健保費預算。（記者張協昇攝）

    南投縣議會9日三讀通過縣府歲出淨追加預算43億餘元，其中包括補助老人健保費預算。（記者張協昇攝）

    南投縣議會今（9日）三讀通過南投縣老人全民健保「保險費自付額」補助預算，未來縣籍65歲以上老人以及55歲以上原住民每月826元健保費自付額由縣府負擔，縣長許淑華表示，此社福措施預計4月1日實施，每位長輩1年將可減輕近萬元支出，粗估約10萬6000人受惠。

    南投縣今年度總預算編定並經議會審核通過後，因中央各部會陸續核定補助南投縣各項計畫、天然災害公共設施復建所需經費暨業務所需，縣府提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元，歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元，主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出，今在議會臨時會三讀通過。

    在社會福利追加預算部分，包括老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，共追加10億9490萬1000元，其中老人全民健保「保險費自付額」補助，即用於補助縣籍65歲以上老人以及55歲以上原住民健保費自付額。

    許淑華指出，此社福措施預計4月1日實施，不但不排富，也沒有設籍時間限制，目前設籍外縣市長輩，只要3月底前將戶籍遷入南投縣，都可享有補助，盼減輕子女扶養父母的壓力。

    南投縣政府補助老人健保費自付額，預計4月實施，粗估約10萬6000人受惠。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣政府補助老人健保費自付額，預計4月實施，粗估約10萬6000人受惠。（圖由南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播