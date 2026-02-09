南投通過老人健保自付額補助預算 每年可省近萬元

南投縣議會9日三讀通過縣府歲出淨追加預算43億餘元，其中包括補助老人健保費預算。（記者張協昇攝）

南投縣議會今（9日）三讀通過南投縣老人全民健保「保險費自付額」補助預算，未來縣籍65歲以上老人以及55歲以上原住民每月826元健保費自付額由縣府負擔，縣長許淑華表示，此社福措施預計4月1日實施，每位長輩1年將可減輕近萬元支出，粗估約10萬6000人受惠。

南投縣今年度總預算編定並經議會審核通過後，因中央各部會陸續核定補助南投縣各項計畫、天然災害公共設施復建所需經費暨業務所需，縣府提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元，歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元，主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出，今在議會臨時會三讀通過。

請繼續往下閱讀...

在社會福利追加預算部分，包括老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，共追加10億9490萬1000元，其中老人全民健保「保險費自付額」補助，即用於補助縣籍65歲以上老人以及55歲以上原住民健保費自付額。

許淑華指出，此社福措施預計4月1日實施，不但不排富，也沒有設籍時間限制，目前設籍外縣市長輩，只要3月底前將戶籍遷入南投縣，都可享有補助，盼減輕子女扶養父母的壓力。

南投縣政府補助老人健保費自付額，預計4月實施，粗估約10萬6000人受惠。（圖由南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法