陪吳奕萱登記民進黨新北議員初選 吳思瑤：「思瑤出品」優質保證

新人吳奕萱（中）投入民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選，今日在「師傅」、立委吳思瑤（右）及吳秉叡（左）完成登記。（記者羅國嘉攝）

新人吳奕萱投入民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選，今（9）日在「師父」立委吳思瑤及吳秉叡陪同下完成登記。吳奕萱自稱擁有10年政治幕僚經驗、可立即投入市政工作，助民進黨擴大席次；吳思瑤也大笑喊「思瑤出品優質保證」。

吳奕萱強調，她有10年的政治幕僚經驗，熟悉新莊區民眾生活大小事，並來自平凡的客家家庭，深刻理解一般民眾與年輕人的需求，希望能將基層聲音帶入議會，為新莊居民解決生活問題。

吳奕萱同時回顧過去10年幕僚經驗與政績，包括立法院提出兒少性剝削犯罪條例、協助虐童案件司法與心理資源、爭取疫情振興補助涵蓋新興產業、推動跟蹤騷擾防制法立法、保障勞保重大傷病隱私、推動女子棒球與國際運動交流，以及代表民進黨參與華府國會與智庫民間外交等。她表示，自己具備即戰力，可立即投入市政工作，並呼籲民眾透過電話民調支持她，讓民進黨在新莊擴大議會席次，協助市長蘇巧慧推動政策落實，打造更好的新北市。

吳思瑤表示，她非常肯定吳奕萱過去的成績與未來的潛力，認為她是個紮實訓練的政治工作者，也是超強的新世代新人。在思瑤團隊任職期間，吳奕萱協助完成國會問政的各項工作，每項立法或議題推動都能如數家珍，展現專業、專注與真心投入。今天站在這裡，是以「魔鬼訓練班班主任」的身分推薦她最優秀的幕僚、世代接班人吳奕萱投入新莊區市議員選戰。

吳思瑤比喻，她就像姐姐或母親般看護吳奕萱，陪伴走過市場掃街，也見證赤手空拳而來、卻帶著豐富能力與熱情。吳思瑤也列出吳奕萱的六大「嫁妝」，包含年輕創新與無限熱情、完整經驗、專業問政與勤政、女力參政的溫暖與堅韌、在地思維與國際視野，以及最重要的「思瑤出品優質保證」。

吳秉叡表示，正如前行政院長蘇貞昌常說，選拔好人才是民主政治能夠世代傳承的關鍵，也是新莊持續進步的重要條件。台灣民主的發展，是前人努力與犧牲累積而成，期待吳奕萱在此次選戰中奪下席次，為新莊民進黨陣營增添優秀代表，強化為民服務的能量，推動新北市及台灣社會更大的福利與發展。

民進黨立委吳思瑤（右）頒「思瑤魔鬼訓練班」結業證書給新人吳奕萱（左）。（記者羅國嘉攝）

