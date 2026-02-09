《世紀血案》炎上後蘇敬軾神隱至今 張育萌起底「親中紅背景」

蘇敬軾去年接受中共官方媒體《解放日報》專訪，並在受訪時說出「骨子裡我是很典型的中國人」等發言。（圖擷取自中國《上觀希文》、bilibili，本報合成）

宣稱改編自台灣歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，被連環踢爆諸多爭議，包含事前未取得受害家屬同意、劇本為前中國CEO蘇敬軾親自編寫，以及影射已故台獨運動人士史明涉案、淡化國民黨軍戒嚴時代暴行意圖「洗記憶」。事發後神隱至今的蘇敬軾，被台灣青年世代共好協會理事長張育萌列出9點疑似與中國政府關係匪淺的跡象。

張育萌今（9）日凌晨在臉書發布千字貼文，列出9點介紹擔任電影《世紀血案》編劇的蘇敬軾，在中國經商多年後突退休返台的人生經歷。張育萌指出，蘇敬軾曾在去年接受中共上海市委機關報《解放日報》專訪，該報隸屬上海報業集團，屬中共官方媒體，蘇敬軾更是直接在訪問期間。大言不慚說出︰「骨子裡我是很典型的中國人。」

張育萌進一步回顧其經歷，根據公開資料顯示，蘇敬軾自1998年起擔任「中國百勝集團」的總裁，掌管肯德基、必勝客等超過7000家門市，含還曾自爆他大量延攬台灣的麥當勞團隊赴中，認為「我想這不是現成的嗎？把台灣麥當勞的人挖到中國來就好了」、「那個年代的台灣菁英，父母這輩大多來自中國，回中國就是回老家」。

張育萌指出，從2007至2009年間，多次與中國商務部副部長姜增偉公開會晤，顯示其與中方官方互動密切。直到2012年，代表中共官方的《央視》揭露肯德基供應鏈涉及違規使用18種抗生素的「禁藥黑幕事件；上海食安單位也沒有給蘇敬軾留面子，直接公佈調查，顯示百勝早在2010年即知產品檢測不合格卻未即時通報。輿論延燒20多天後，蘇敬軾才承認檢測結果沒有主動通報中國政府，並會進行「系列整改工作」。

張育萌表示，之所以提到這起「速成雞」事件，是因為蘇敬軾在發生這起事件不久，就突然在2015年宣布退休，並隨即返台投入他「突然有興趣」的電影產業。資料顯示，蘇敬軾2018年成立一家資本總額只有3萬元的「費思兔文化娛樂股份有限公司」，並將公司登記在「台北市中山區松江路158號6樓之5」，然而這個地址被至少8家公司進行登記，令張育萌質疑費思兔的員工們，是否真的在如此狹窄的辦公室上班。

張育萌指出，費思兔僅成立1年多後，就拍出公司首部政治題材電影《幻術》，儘管這部電影票房慘淡，卻因劇情影射前總統李登輝為319槍擊案的幕後主使，引發各界譁然與爭論，「可怕的是，當時拍《幻術》前，團隊也不訪當事人。就算多數電影裡的角色都還在世。而且，蘇敬軾還很得意，他的所有角色都用真名，連改名假裝架空歷史都不願意。在我眼中，這已經不是要重新詮釋歷史，根本是篡改歷史。」

張育萌直言，蘇敬軾之後繼續拍攝糟蹋台灣歷史的垃圾爛片，即在近日引爆全台炎上的《世紀血案》，且事件爆發後，僅參與的台灣演員被推到前線道歉，製作團隊則是「裝瞎、裝睡」，事後還聲明宣稱「初衷是希望反映台灣處於轉型期歷史，讓大眾更認識自己家園」，不過蘇敬軾本人仍持續神隱，並未出面回應輿論。

張育萌痛斥，「我真的好氣，到底憑什麼？請問蘇敬軾，你的家園到底是哪裡？用自己鬼扯的『推理』，把台灣歷史的悲劇，嫁禍給為民主打拼的前輩，根本是喪心病狂」，張育萌還列出蘇敬軾接受《解放日報》專訪的完整對話，「你如果真的愛台灣，為什麼還會對《解放日報》講出：『我一直相信，中國人可以以自己的智慧和努力，建設出更好的文明。這不單是中華民族的偉大復興，更是人類文明的進步』。」

張育萌強調，他是按照專訪的原話照登，而且講的人都有名有姓，蘇敬軾事後不要試圖反駁他故意斷章取義。張育萌在文末表示，「台灣多努力，才走過威權統治和白色恐怖。到底憑什麼一個從中國回來的這種貨色，撒錢就可以踐踏台灣的傷口？只要一天製作團隊不面對社會，我就會繼續講，我不會放棄。」

