左捧高市早苗右打盧秀燕 何欣純：一定為市民權益站在第一線

民進黨台中市長提名人何欣純至民進黨台中市黨部，與登記參選市議員聯合造勢。（記者歐素美攝）

民進黨台中市長提名人何欣純今天前往民進黨台中市黨部，與登記參選市議員聯合造勢，並以日本首相高市早苗以負責任的態度，率領自民黨以壓倒性勝利贏得國會席次，砲打台中市盧秀燕不敢扛責，致台中失落8年，同時以神岡大夫第重劃為例，承諾未來主政一定站在第一線，為市民的權益、福祉，為市政的公正及建設的公共利益負責。

何欣純表示，她這隻母雞願意帶領所有小雞們深耕台中、深耕地方，把台中這過去8年來碰到的問題一一團結一致，大家找解方努力來解決，失落的8年，希望透過這次團結作戰的力量一定贏回台中，今天看到這麼多議員及參選人在黨部聯合登記，這代表團結，代表台中隊，不分你我、不分系統，大家團結一致，這次一定可以贏回台中最重要的堅實的基礎。

何欣純說，昨天日本國會大選，自民黨贏得316國會席次，獲得壓倒性勝利，是因為高市早苗首相對全日本人說得很清楚，她要領導日本走向哪個方向，她用堅定、堅決、負責任的態度，跟清楚的論述及態度，讓日本國民折服，願意選擇自民黨，讓自民黨獲得壓倒性勝利。

何欣純表示，台中市失落的8年，看到的是不敢做決定、不敢扛責任的市長，讓台中市政停滯不前、發展有限。她願向所有市民承諾，一定會把所有的決定，在黨團議員的協助下，讓所有台中市民知道，何欣純願意負責任、為市政做對的決定，讓台中市政欣欣向榮、大步向前。

何欣純並指出，台北昨發生捷運縱火案，縱火行為不能允許，但我們必需爬梳背後縱火者為何要用如此激烈的手法，引起國人注意，她相信市政府則無旁貸。縱火者10多年來跟市府陳情，台中市政府在接受陳情時是否有重新檢視在相關行政程序上是否可改進，可回應市民，為地主權益做任何調整及補救的動作，是否市府行政團隊的螺絲鬆了，還是市府團隊因爲現在的市長不喜歡扛責任、做決定，跟著這樣的團隊文化，不敢做決定不敢工責任，不敢為市民權益奮戰。

何欣純強調，她未來主政，為市民的權益、福祉，為市政的公正，為市政建設的公共利益，市府團隊一定會站在第一線，何欣純承諾說到做到，未來所有年輕世代的想望，就是希望看到台中市的新未來，她承諾會跟所有市民朋友大步向前，邁向台中的新世代，讓台中這座城市進步成為台灣的新核心。

