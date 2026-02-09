為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    罷免伍麗華連署造假案開庭 藍委許宇甄被認定主導辯不知情

    2026/02/09 12:42 記者李立法／屏東報導
    藍委許宇甄結束庭訊後，刻意避開在法院門口守候的媒體，改從檢方出口低調上車離開。（記者李立法攝）

    屏東地方法院審理民進黨山地原住民立委伍麗華罷免連署造假案，9名被告中已陸續傳喚8人出庭，其中有6位國民黨工及幹部當庭認罪，法官今天傳喚檢方認定居全案主導地位的被告、案發時擔任國民黨組發會主委的立委許宇甄，但許宇甄在法庭上否認犯罪，強調對於全案不知情也沒有指示任何人抄寫連署名冊。

    伍麗華辯護律師主張該案已經認罪的被告皆指犯行來自國民黨高層授意，且抄寫地點就在中央黨部，許宇甄所述不實；檢方也當庭向法院聲請傳喚已認罪的國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全等人出庭與許宇甄對質，以利檢視許宇甄是否知情或下達抄寫指令。

    屏東地檢署去年偵辦伍麗華罷免連署造假案以涉犯偽造文書及違反選罷法、個資法等罪，起訴國民黨立委盧縣一、罷免案銜人張芳碩、國民黨組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、專委李得全、專委謝友光、專委隋承翰、編審柯達昱及志工團長萬培傑等9人；屏東地院開庭審理過程中，除了盧縣一及其國會助理張芳碩否認犯行把責任推給國民黨中央外，其他包括黃碧雲在內的同案6名被告皆已認罪，柯達昱甚至在法庭上向伍麗華致歉，請求法官從輕量刑。

    國民黨不分區立委、前組發會主委許宇甄今天在律師陪同下接受法官詢問，對於檢方的起訴罪名，許宇甄一概不認罪，強調她並不知情，也沒有指示任何人抄寫連署名冊；其餘則交由律師答辯，律師指檢方提出許宇甄與國民黨組織部主任徐孟正的Line對話紀錄不完整，且部份屬傳聞證據，沒有與許宇甄對質過，故不具證據力；檢方強調相關證據在偵查時已向許宇甄提示，許並不爭執，故有證據能力。

