    首頁 > 政治

    韓國瑜稱要保障李貞秀 陳培瑜批：不願盤點法規只會空口說白話

    2026/02/09 12:31 記者林哲遠／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜今受訪，回應民眾黨中配立委李貞秀相關國籍爭議問題。（資料照）

    立法院民進黨團書記長陳培瑜今受訪，回應民眾黨中配立委李貞秀相關國籍爭議問題。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀中國國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨受訪時表態聲稱，他會保障每一位立法委員，包含李貞秀在內，至於「國籍法」問題由行政單位自行處理。對此，民進黨團書記長陳培瑜今痛批，韓院長不願意去盤點相關法規，更不願尊重相關制度，只會空口說白話。

    內政部已兩度發函立法院仍未獲回應，立法院民進黨團6日行文立法院長韓國瑜，要求根據「國籍法」第20條規定，責成立院有關單位儘速查明李貞秀國籍問題，若經查明不符規定，應立即予以解職。

    陳培瑜指出，到目前為止，李貞秀是不是合法的可以擔任台灣的公職，所有的答案都在韓國瑜院長手上，從剛開始沒有在李貞秀就職之前調查相關文件；而在李就職後，當國人提出這麼多疑問，韓院長也不願意去盤點相關法規，更不願尊重相關制度，只會空口喊話、空口說白話。

    陳培瑜批評，如果沒有作為，李貞秀委員雙重國籍的問題，就算做到兩年後，依然沒有辦法解決；她要呼籲韓院長尊重法治、制度及台灣的民主自由，請韓守護台灣民主自由法治的底線。

    她強調，如果讓一位有中國國籍的立法委員在台灣，可以索取機密資料、參與機密會議，很難想像台灣的國安究竟會有多大的破口，會在韓國瑜的手上所造成。

    民進黨立委許智傑也說，國籍爭議就該依法行政，過去具有越南籍的民眾黨前立委麥玉珍可以放棄國籍，現在李貞秀沒有理由要差別待遇，況且不僅中國，南美阿根廷、厄瓜多等國也不容許國民放棄國籍。因此，如果民眾黨因人設事，恐怕難以獲得民眾支持，只會變成先射箭再畫靶，無益於解決國籍爭議。

