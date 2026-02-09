北市中山大同「堅偉大戰」延長賽 朱政騏登記初選：良性競爭友誼賽

議員鍾佩玲陪同朱政騏、高揚凱參加民進黨初選登記。（記者董冠怡攝）

民進黨籍台北市議員中山大同擬參選人朱政騏、大安文山擬參選人高揚凱，今天在現任議員鍾佩玲的陪同下，於民進黨台北市黨部登記初選。朱政騏是前立委何志偉力挺的接班人，對決立委王世堅子弟兵賴俊翰，被視為是「堅偉大戰」的延長賽，朱受訪說，這將是一場良性競爭的友誼賽。

朱政騏表示，距離初選越來越近，一步一腳印走到現在，初選對他而言，最大難關是「我是這一區唯一沒有加權加分的參選人」，對於另一名擬參選人賴俊翰準備展開車掃，自己提前起跑大概兩年，已有一定的廣度，現在要加強深度，不然大家對新人印象還是較低，透過徒步掃街跟爬樓梯快一個月，很多地方鄉親可能會接到他按電鈴拜訪。

關於「堅偉大戰」，朱政騏認為，這是大家都喜歡關心的話題，它的延長賽是一場非常有品質的友誼賽，會繼續做良性的競爭，這場堅偉大戰是一場良性的友誼賽。

對於改披民進黨戰袍欲投入大安文山選舉，高揚凱指出，過去從投入選舉再到立法院歷練，了解到地方上其實有許多事情、能量並未發揮出來，民間的力量比政府更厲害，「我們所需要的就是引導他們的力量，進行改變這個國家的做法」因此在立法院歷練後，已大概知道該往哪一個方向去進行。

他提到，如今重新回到家鄉、生長的大安文山，目的無他，只是希望能貢獻一份力量，讓家鄉能夠更進步前行，也是他選舉的初衷，相信過去四年不斷沉澱、服務與努力的結果，鄉親們都看得到，在地大團結，定是鄉親之福。

