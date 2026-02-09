林宅血案是蔣經國幹的？張景森：我一點都不懷疑

林義雄2019年至母親與女兒的墓前獻花致哀。（資料照）

電影《世紀血案》以1980年「林宅血案」為主軸，卻未告知受害者家屬林義雄，引起爭議。前行政院政務委員張景森今（9）日在臉書表示，「林宅血案是蔣經國幹的？我一點都不懷疑！」他強調，「如今這些殺人者的後代，還想要自己書寫歷史！令人感到憤怒！」

張景森表示，1980年的林宅血案，是台灣黨外運動史上最沉痛的事件之一。林義雄的母親與幼女遭遇血腥殺害。當時林義雄的住家和電話長期處於24小時被監聽監視的狀態，林家發生這麼重大的兇案，根本不可能抓不到兇手。

張景森說，後來的調查顯示，案子之所以沒有辦法偵破，關鍵就是當時國安局在背後操控偵辦，誤導案情和輿論。40多年來的調查也發現：國安局一直在湮滅證據、阻撓調查、並且拒絕揭露檔案。那麼唯一的解釋就是：國安局涉入這個血案。

張景森指出，國安局當時會幹這種慘絕人寰的政治屠殺嗎？「當然會啊」！他之前就幹過無數次。4年之後（1984）發生的江南案就證實了：當時蔣經國的特務有能力、有動機、也有這種政治暴力的文化。「當時威脅、恐嚇，甚至於殺害政治上的反對者，應該是理所當然、習以為常」！

張景森強調，林宅血案發生在戒嚴高峰期，國安局、警備總部、調查局與黑道網絡高度整合，形成幾乎無可制衡的權力機制。根據監察院2023年的調查報告，林宅血案偵辦過程中情治系統介入司法偵查，成立「三〇七會報」主導調查方向；誤導偵辦方向，排除可能涉案的情治人員；阻撓證據調查，延遲或銷毀關鍵證物；操弄媒體，散布不實訊息；包庇黑道與不良分子，運用其力量壓制異議人士；以及超越合法範疇打壓異議。這些具體的事實顯示情治系統有能力，也可能默許甚至參與這起血案。

張景森說，林宅血案發生後，真相長期被遮蔽。關鍵檔案未公開，警總監控與黑道操作掩蓋線索，社會輿論被操控，歷史書寫也被淡化或篡改。「江南案的揭發提醒我們，這個體制的冷酷曾真實存在，而林宅血案的殘酷，正符合這種體制邏輯。」

張景森表示，林宅血案的兇手或許永遠無法在法庭上被定罪，但歷史與結構分析告訴我們：「蔣經國的威權體制對政治威脅毫不手軟，江南案證明國安局會政治殺人，而林宅血案的動機、能力與歷史脈絡更充分」。合理懷疑國安局涉案，不是荒誕猜測，而是基於歷史事實、制度邏輯與公開報告的嚴肅推論。歷史提醒我們，面對冷酷體制的暴力，我們不能被掩蓋、篡改或遺忘。

