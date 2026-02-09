為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    掃街被嗆民眾黨厚臉皮推李貞秀當立委 陳怡君：深感遺憾

    2026/02/09 12:03 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市議員中和區參選人陳怡君昨在中和市場掃街時，被男子嗆李貞秀是中國籍可以當立委？（圖擷取自「中和超拚 陳怡君Sunny」臉書）

    民眾黨新北市議員中和區參選人陳怡君昨天在中和市場掃街時，被1位男子當面嗆聲說「民眾黨是不是不要臉，中國籍（李貞秀）可以當台灣立委是民眾黨推出來的，厚臉皮政黨」，陳怡君事後回應，經網友與支持者指認，該名男子為罷免團體成員高德勝，她表示，對於政壇長期以「貼標籤」取代政策討論、以「定罪」取代理性對話的風氣深感遺憾。

    陳怡君昨天在中和市場被當面嗆說「民眾黨的李貞秀是中國籍可以當立委嗎？民眾黨是不是不要臉、厚臉皮啊，中國籍可以當台灣立委，這是你們民眾黨推出來的，厚臉皮的政黨」，陳怡君當下回應「她是中華民國人」。

    陳怡君指出：「當我知道他的身分時，那一刻心裡是沉重的，不是因為被嗆聲，而是因為我們明明走在街上，是想談中和、透過努力讓大家認識我，當我開心的祝大家新年快樂的時候，卻一次又一次被拉進這種撕裂的戲碼裡」，她提到，中和需要的不是對立，而是實際可以怎麼讓民眾的生活過得更好。

