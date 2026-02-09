為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜喊要面諫賴清德 陳培瑜轟：只會訂便當、慶生院長有何用

    2026/02/09 11:53 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    藍白持續卡關總預算、國防特別條例，立法院長韓國瑜昨透露，賴清德總統在新春時，可能會邀五院院長見面，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字。對此，民進黨團書記長陳培瑜今說，韓是唯一有最有機會主持相關公道，促進預算實質審核的人，迄今都沒有作為，還想丟包賴總統，有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，有什麼用處。

    陳培瑜指出，目前在立法院引起最大討論、社會共識的，就是該審而未審的總預算，以及國防採購特別條例，不是只有美國關心，世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要戰略角色，促進更多的民主國家合作。

    「很可惜，韓國瑜是唯一有最有機會主持相關公道，促進預算實質審核的人，迄今都沒有作為，還想丟包賴清德總統！」陳培瑜直言，有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？只會丟包，只會甩鍋，沒有擔當 不敢作為。

    陳培瑜質疑，難道韓國瑜只肯聽藍白立院黨團總召傅崐萁、黃國昌，或國民黨主席鄭麗文相關指導，呼籲韓國瑜院長，拿出肩膀，負起責任，扛起擔當。

