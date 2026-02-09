台南市長提名會變？王世堅：林俊憲願賭服輸「絕對不可能」

外界質疑民進黨台南市長提名可能翻盤？立委王世堅（前排左二）表示，林俊憲會「願賭服輸」，民進黨志在必得。（記者歐素美攝）

民進黨立委王世堅今天（9日）到台中與立委莊瑞雄連袂為「英系」市議員參選人站台，有媒體詢問立委陳亭妃贏得黨內民調獲提名參選台南市長，但落敗的立委林俊憲卻四處議長邱莉莉掛看板，外界有人議論是否提名會翻盤？身兼民進常中常委的王世堅回應指出，依林俊憲的品德操守，會「願賭服輸」，民進黨創黨40年來，從未發生初選勝負出現之後，還用其他方式去翻轉，「絕對不可能」。

王世堅表示，民進黨有一定的黨紀跟規矩，這些遊戲規則，從創黨到現在，已經行之將近40年，從來沒有民進黨的參政黨員，在初選勝負出現之後，還用其他方式去翻轉，這是絕對不可能的。

請繼續往下閱讀...

王世堅說，以他跟莊瑞雄對林俊憲品德操守的了解，不至於做這樣子的事，林俊憲「願賭服輸」，是身為男子漢大丈夫的最重要的原則，這一點林俊憲一定非常的堅持。

王世堅表示，因為初選才剛過完沒多久，現在又剛好要過年，林俊憲跟邱莉莉先前就掛了看版，現在這個看板繼續在拜年，這是人情之常。

他知道在林俊憲心目中一定會放下成見、完全支持陳亭妃參選台南市長，「這是一定的」，不只是林俊憲，「包括我們賴清德主席、賴清德總統，也一定在公忙之餘會找時間下來幫陳亭妃委員助選，這是一定的」。

王世堅強調，「台南、台中、高雄，對我們民進黨而言是非常非常重要的」，這個政績能夠展現非常重要，過去有那麼亮眼的成績，對於民進黨而言「志在必得」。

