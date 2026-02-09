為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗大勝 吳思瑤：挺台抗中通過民主檢驗

    2026/02/09 11:35 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨立委吳思瑤表示，此次選舉結果清楚顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線已通過民主檢驗，也代表「挺台抗中」正成為日本國會與社會的主流共識，台灣在國際上再添一個最堅實、最可靠的盟友。（記者羅國嘉攝）

    民進黨立委吳思瑤表示，此次選舉結果清楚顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線已通過民主檢驗，也代表「挺台抗中」正成為日本國會與社會的主流共識，台灣在國際上再添一個最堅實、最可靠的盟友。（記者羅國嘉攝）

    日本眾議院大選結果出爐，由首相高市早苗領軍的自民黨拿下316席，單獨取得超過三分之二席次，若再加上日本維新黨，執政聯盟共掌握352席，形成壓倒性優勢，有人認為「反中勢力」正在崛起。對此，民進黨立委吳思瑤表示，此次選舉結果清楚顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線已通過民主檢驗，也代表「挺台抗中」正成為日本國會與社會的主流共識，台灣在國際上再添一個最堅實、最可靠的盟友。

    吳思瑤今天陪同愛將、新北市議員參選人吳奕萱前往新北市黨部登記。針對高市早苗當選一事。吳思瑤受訪指出，高市早苗率領的執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，清楚向國際社會傳達「日本有事、台灣有事」的路線已通過民主檢驗，並獲得日本多數國民的支持與共識。

    她說，這不僅是選舉結果，更反映日本社會對相關戰略思維的高度認同。

    吳思瑤強調，「挺台抗中」已成為日本國會的多數立場，也逐步深化為全國性的社會共識，未來將具體轉化為政策行動。這象徵台灣在國際上再添一個最堅實的盟友，日本將是印太地區最重要、最可靠的朋友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播