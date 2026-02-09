日本維新會崛起、親中大老落敗 專家示警：杯葛國防撈紅利必吃癟

被視為親中派的中道改革連合要角岡田克也，在本次眾議院大選中未能守住選區，宣告落選。（美聯社檔案照）

日本眾議院大選落幕，不只日本首相高市早苗率領的自民黨獲得大勝，日本維新會席次也大幅增長，穩坐「最大且最具影響力在野黨」地位。與此同時，立憲民主黨重量級大老岡田克也卻意外落選、終結十連勝，專家認為，這不僅反映日本選民對「在野黨角色」的重新定義，也為台灣政治提供借鏡，「為反對而反對」的在野模式已經不被買單，所有具危險意識的國民，會淘汰任何試圖透過杯葛國防安全或模糊敵我界線來獲取政治紅利的政黨。

一位熟悉東亞事務的專家分析，日本大選期間，中國對日實施包括軍事演習、海警侵擾及經濟制裁等全方位施壓，面對高市內閣強硬的「抗中保台」路線，傳統在野黨陷入慣性的反對邏輯，批評政府「過度刺激中國」、「將日本捲入戰爭」。

不過，日本維新會採取截然不同的「建設性在野」策略，維新會黨首在選戰中明確表態：「面對中國威脅，日本沒有朝野之分。」在國防預算與安保法案的審查中，維新會並未採取如台灣在野黨的「全面杯葛」或「癱瘓議事」的焦土戰術，相反地，他們支持強化國防的必要性，將監督重點放在「預算使用的效率」與「裝備採購的透明度」上。

專家表示，維新會這種「大是大非前一致對外，執行細節上嚴格監督」的態度，成功吸引大量期待在野優質監督，但又極度擔憂國家安全的無黨派中間選民，因為維新會向選民證明了，投給在野黨不代表要削弱國防，而是為了讓國家更有效率地強大。

相反的，相較於維新會的靈活與務實，立憲民主黨部分派系的慘敗則顯得格外蒼涼。專家指出，其中最具指標性的，莫過於在三重縣選區意外落馬的政壇宿將岡田克也，作為傳統自由派的代表人物，岡田在選戰中強烈抨擊高市政權的安保政策是「危險的暴走」，然而，在中國導彈陰影與海警船頻繁入侵的現實面前，這種論述被選民視為脫離現實的「綏靖主義」。

專家分析，更致命的是，當中國外交官在網路上攻擊日本政府、攻擊日本首相時，身為在野黨重要政治人物的岡田，未能第一時間捍衛國家立場，反而附和北京的論調指責執政黨，這種「為反對而反對」、甚至不惜在國安議題上「唱和」外部威脅的操作，最終引發選民反感。岡田的落選，象徵著日本選民已經不再買單那種「只會說NO，卻提不出更好替代方案」的舊式在野黨模式。

這位專家說，這場日本選舉對台灣而言，無疑是暮鼓晨鐘，台灣政壇長期面臨相同困境——為了打擊執政黨，在野黨寧可在國防外交等涉及國家生存的關鍵議題上，採取全面對抗、甚至杯葛的態度。日本維新會的成功經驗顯示，面對強大的外部威脅時，在野黨若能展現「一致對外」的高度，不僅不會失去監督的立場，反而更能贏得選民的信任。

專家表示，維新會證明了，監督政府與支持國家安全並不衝突，選民渴望看到的，是一個在內政上嚴格把關、但在面對外敵時能與執政黨並肩作戰的「忠誠反對黨」。岡田克也的「十連勝」終結、與維新會創新高的席次，說明在國家存亡的關鍵時刻，所有具有危機意識的國民，將會淘汰任何試圖透過杯葛國防安全或模糊敵我界線，藉以獲取政治紅利的政黨。

日本首相高市早苗2025年11月7日在國會表明「台灣有事即日本存立危機」後，中國政府隨即展開多層次報復。（記者陳昀製表）

