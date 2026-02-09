高市早苗狂勝打臉中天與郭正亮 劉進興提「正確服用」秘方

郭正亮屢屢看衰高市早苗。（資料照）

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉狂勝，也狂打臉部分藍營名嘴先前預判。前高市研考會主委劉進興提及自己如何正確服用中天與郭正亮言論，秘訣在於不要馬上看，隔兩週或兩個月再看，就會樂趣無窮。

劉進興說，很多人拒看中天，看到郭正亮時竟會7-pu-pu，因為他們不懂得如何正確服用中天與郭正亮，自己已找到「從觀賞中天與郭正亮中得到樂趣」的秘方，不敢藏私，特別分享給大家。

劉進興分析，隔兩週以後再看，就會發現郭正亮的預言都跟現實完全相反，且竟然有電視台會力挺這種「反預言家」，中天與郭正亮都是「理念型」，但捍衛「理念」到了奮不顧臉的地步。

他整理近幾個月的郭正亮發言，他去年先驚爆自民黨在切割高市早苗（2025-11-17），接著又提到民調跌了，預言高市恐怕撐不住（2025-11-17），兩週前預言高市要翻車了（2026-0124），後來說高市慘了，民調下滑10%（2026-0125）。

改選前一天，日媒預估高市大勝，郭正亮說擔心賴清德會受鼓舞（2026-0207），選後高市過半，郭正亮卻說日本加速沒落中（2026-0208）。

