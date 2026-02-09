為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美國務院強調谷立言代表美國政府 周軒：一次打臉黃國昌與蕭旭岑

    2026/02/09 11:30 即時新聞／綜合報導
    美國國務院官員8日表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。周軒今表示，美國國務院正式發聲明打臉黃國昌、蕭旭岑。（資料照，本報合成）

    國民黨副主席蕭旭岑日前指稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，民眾黨主席黃國昌也批評谷立言「介入台灣內政太深」，與華府態度不同，引起熱議。不過美國國務院官員8日表示，AIT處長是國務卿在台代表，「充分代表美國政府的立場」。政治工作者周軒今（9）日表示，美國國務院正式發聲明打臉黃國昌、蕭旭岑。

    周軒指出，美國國務院在回覆《中央社》的內容中提到：「根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。」

    周軒強調，以谷立言的資歷，對亞洲的了解可能比很多台灣人都深入，谷立言2011年擔任美國駐沖繩總領事，2014年9月派駐中國擔任駐成都總領事，直到2017年為止。過去谷立言曾任駐日本與駐菲律賓大使館政治事務官員，以及駐日本大使館軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長，谷立言還在擔任國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任期間，被遴選為亞太經濟合作會議（APEC）的經濟委員會主席。

    周軒表示，事實上谷立言是台灣女婿，他曾透露妻子是台北人，他也相當熱愛台灣美食，谷立言還是酈英傑擔任AIT處長時的副手，後來2021年被調派到日本擔任美國駐日本代理大使。

    周軒認為，谷立言不僅是第一島鏈的專家，甚至可以說是台灣通、日本通、中國通，「沒想到美國國務院還要為了黃國昌跟蕭旭岑兩位無知政治人物的發言做出回應，想來也是相當困擾」。

