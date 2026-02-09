日本超高民意支持對中國強硬的自民黨 許美華：台灣人別再睡了

許美華發文表示，感謝日本選民，用不可思議的超高民意，支持對中國強硬的自民黨，同時他也向台灣人喊話：「日本人都醒過來了，台灣人，拜託不要再睡了！」（美聯社）

日本眾議院大選結果出爐，自民黨以拿下316席取得壓倒性勝利，更是單獨獲得眾議院三分之二席次，和日本維新黨席次相加後，執政聯盟取得352席。反紫光奇遊團成員許美華發文表示，感謝日本選民，用不可思議的超高民意，支持對中國強硬的自民黨，同時他也向台灣人喊話：「日本人都醒過來了，台灣人，拜託不要再睡了！」

許美華8日晚間發文提到，台積電日本廠所在地熊本，四席議員全數由自民黨拿下，魏哲家選前拜會高市，當場宣佈熊本二廠直攻先進製程三奈米，是助選大功臣無誤。許美華說：「更爽的是，親中的公民黨和立憲民主黨組成的中道連合，崩盤大敗！」

許美華表示，自民黨得票超乎預期，日本將迎來二次世界大戰之後的第一次修憲，這次日本修憲的重要任務是，原本自制限制很多的自衛隊軍隊化、武器外銷，還有加深台日關係的各種結盟，都很可能實現。

許美華指出，高市早苗面對中國嚴峻抗議，堅持不收回「台灣有事，日本有事」這項宣示，感謝日本選民，用不可思議的超高民意，支持對中國強硬的自民黨，一次就達到修憲門檻，準備大舉強化國防，同時讓親中聯盟崩盤大敗。

許美華最後也向台灣民眾喊話：「面對中國威脅，日本難道比台灣還危險嗎？日本人都醒過來了，台灣人，拜託不要再睡了！」

