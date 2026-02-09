總預算卡關 韓國瑜：新春將面諫賴總統 永遠衝突對老百姓一點幫助都沒有

立法院長韓國瑜。（資料照）

行政院去年8月底將今年度總預算案送進立法院，遭藍白立委持續杯葛遲未能付委審查。立法院長韓國瑜8日受訪時表示，賴清德總統過年的時候，新春可能會邀五院院長去，「我會正式向總統提議，是不是要考慮『化』這個字。大事化小，小事化無，逢凶化吉」，中國文字的「化」非常有妙用，否則永遠衝突，這對台灣老百姓一點幫助都沒有。

韓國瑜說，他到了這個年紀，看很多事情、事物的看法，跟過去是有所不一樣，希望能找出一條大家都能接受的路，讓國家能往前進。國內三個政黨在對撞，美國國會與台灣國會之間、在野黨之間也在對撞，美國幾乎直接點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，他覺得這已經到了很不好的負面發展。

另外，民眾黨新任不分區立委李貞秀中國國籍爭議延燒，內政部已兩度發函立法院仍未獲回應，立法院民進黨團6日行文韓國瑜，要求根據國籍法第廿條相關規定，應責成立法院有關單位儘速查明李貞秀國籍問題，若經查明不符規定，應立即予以解職。

韓國瑜表示，他會保障每一位立委，包括李貞秀，是不是合法或有觸犯國籍法問題等，相關行政單位可以自行處理，保障每一位立委在沒有後顧之憂下，全心全意問政，爭取台灣人民的福祉，這是他的天職。

