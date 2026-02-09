陳時中次子大婚 醫師賀詞掀熱議 網打趣：以為部長走在尖端！

陳時中（左）與妻子孫琬玲走紅毯。（擷取自羅浚晅醫師臉書）

醫師羅浚晅在臉書發出影片分享，行政院政務委員陳時中的次子陳彥安結婚，影片中陳時中與妻子孫琬玲一起走在紅毯上，讓他感動的說，「願所有台灣人都能相互守護，一起幸福」。這本是一樁美事，不料卻因語句的解讀不同，意外引發網友一場「閱讀測驗」大戰，讓溫馨的喜事增添了不少幽默插曲。

羅醫師在貼文中寫道：「今天是時中部長與孫老師的公子～大喜之日！願所有台灣人都能相互守護，一起幸福。」原意是想恭賀陳時中部長與其夫人——國內知名大提琴家孫琬玲老師的愛子結婚。然而，這句「時中部長與孫老師的公子」的表達方式，卻讓不少網友瞬間看走眼，以為是在描述部長與另一位「孫老師的兒子」結婚。

貼文一出，留言區隨即「歪樓」，有人驚呼：「這第一句話似乎不完整？讓我感到很困惑。」大批網友也紛紛表示：「字面上是陳時中部長嫁給孫老師的公子。」、「我也以為阿中部長走在尖端！」、「意思很奇怪內，看了幾次才了解。」

面對質疑，也有內行網友趕緊跳出來解釋：「孫老師應該是尊稱夫人啊！有那麼難懂嗎？」這才讓不少人恍然大悟，笑稱是因為不知道部長夫人貴姓，才會造成這場美麗的誤會。

事實上，這場婚禮的男女主角分別是陳彥安與張庭瑄，席設台北南港漢來飯店3樓鉑金廳。婚禮未大張旗鼓，現場氣氛卻溫馨熱鬧，親友互動頻繁，喜氣洋溢。

儘管文字語意引發趣味討論，但誤會之後仍是滿滿祝福，貼文下方湧入許多支持者與網友的真摯祝賀。眾人紛紛留言：「恭喜阿中部長」、「祝百年好合」、「又快過年了，雙喜臨門」，共同分享這份新婚的喜悅。

