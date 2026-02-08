自民黨席次過半 賴清德致賀高市早苗：日本選民肯定國家長遠發展願景

自民黨席次過半 賴清德致賀高市早苗：日本選民肯定國家長遠發展願景2026/02/08 22:40 記者陳昀／台北報導
日本首相高市早苗領軍的自民黨在眾議院選舉席次過半。（路透）
日本眾議院大選今晚投開票，自民黨在總裁高市早苗的領軍下氣勢如虹，席次單獨過半（233席）已無懸念；賴總統在X平台推文致賀，並表示，期待與高市合作，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。
賴清德在X平台推文表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家長遠發展的明確支持。
賴清德說，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。
