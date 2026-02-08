泰國大選3強鼎立 親台立場成共同亮點

泰國總理阿努廷完成投票。（美聯社）

泰國國會眾議院大選今日舉行，預估沒有任何單一政黨能贏得壓倒性多數，內閣組建將取決於黨派之間談判結果，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨、人民黨和為泰黨三強鼎立。值得注意的是，三黨的總理或議員候選人選前都曾表示，若執政將與台灣保持友好，並促進合作。

在泰國與柬埔寨邊境衝突持續升級之際，總理阿努廷去年12月中旬宣布提前舉行國會大選，被認為意在利用日益高漲的民族主義情緒鞏固政權。泰國選舉委員會統計，此次選舉共有57個政黨角逐500個眾院議席，並已提名90多名總理候選人。選前民調顯示，進步派人民黨支持率達36％顯著領先，但可能仍不足以贏得多數席位，這讓該黨可能再次陷入2023年大選的處境。

《路透》指出，人民黨的前身前進黨在3年前大選中贏得最多席次，卻因軍方任命的參議院和保守派議員的阻撓而未能組建政府，為為泰黨聯手泰自豪黨上台執政鋪平道路，而前進黨最終也遭到解散。長期以來，強大的保皇派保守勢力與民眾民主運動之間的鬥爭，造成泰國長期的動盪不安，街頭抗議、暴力衝突和軍事政變頻繁。

相較之下，前總理塔克辛所屬的為泰黨支持率達22.1％，而阿努廷所屬的泰自豪黨則以18.9％排名第三。阿努廷選前表示，希望選民能夠「信任我們」。分析人士推測，這位曾倡導大麻合法化的保守派領袖，可能會再次與為泰黨結盟，在軍方和保守派支持下，進一步保住執政權。

人民黨第一順位總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）曾告訴《中央社》，泰國與台灣關係良好，若未來擔任總理，將希望進一步發展雙邊關係，建立更多商業合作，「並希望與台灣的台積電合作，發展半導體產業」。針對台海局勢，納塔彭認為，世界上任何國家維持穩定及和平至關重要，並強調無論是貿易戰或真正的戰爭，對人類都沒益處。

泰自豪黨負責外交事務的高層官員拉查達（Rachada Dhnadirek）也表示，若泰自豪黨執政，會與台灣保持友好，特別是經濟與科技領域。在台海議題立場上，她則強調「泰國希望和平」。泰自豪黨眾議員候選人安提猜（Anthitchan Kuharuengrong）也曾指出，若該黨執政，將提議在政府內成立一個與台灣互動的單位。

為泰黨首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）同樣表示，泰國與台灣關係很近，且他在大學任教期間學習許多台灣經驗，包括半導體、科學園區模式與科技發展，執政後盼進一步借鏡台灣的新創生態系思考模式。至於台海情勢，他直言攸關亞洲整體穩定，「我認為（台海）雙方展開對話，會讓情況變得更好」。

泰國選民此次也將就修憲案進行公投，以取代2017年在軍方支持下頒布的憲法，該憲法被指權力高度集中透過間接選舉選出議員的參議院等機構。自1932年結束君主專制以來，泰國已頒布20部憲法，其中大部分都發生在軍事政變之後。若選民支持修憲，新內閣和國會就可以啟動修正程序，但還需要兩次公投才能通過新憲法。

