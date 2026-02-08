台灣北社發起「拒絕李貞秀立委就職」 連署逾5萬人

民眾黨新任不分區立委李貞秀。（資料照，民眾黨提供）

民眾黨新任不分區立委李貞秀中國國籍爭議延燒，不只在立法院內掀起喧然大波，民間反對聲量也在擴大中。對此，台灣北社表示，其日前發起拒絕李貞秀就職立委的公民連署行動已突破5萬人、逾百個民團、地方自訓團都入列，呼籲政府正視民意，堅守規範、依法行政。

台灣北社社長羅浚晅表示，該社上（1）月底宣布啟動公民連署，反對中籍人士就職立法委員，連署不到一周已獲至少120個民間團體響應、較以往連署翻倍，且此次連署更出現各地自訓團加入，總連署規模突破5萬人，他強調，公民連署的人數固然重要，公民連署中為外界所見、捍衛民主法治的意見集結，才是此次連署行動的核心。

請繼續往下閱讀...

台灣北社上月30日宣布啟動反對中國國籍人士擔任立委的公民連署，其中提出4大連署訴求，包含「立法委員就職前，必須完成放棄中國國籍的法律程序 」、「不能用『一年空窗期』破壞憲政門檻」、「國會公職必須有清楚、完整、可驗證的國家忠誠」，以及「不分政黨、不分身分，法律標準一體適用」，原則性不容模糊，呼籲內政部、陸委會依法行政，從嚴認定。

羅浚晅指出，中配李貞秀在帶有中國國籍爭議的情況下宣布就職，卻未提出合理的放棄國籍證明，明顯牴觸「國籍法」第20條規範，呼籲立法院長韓國瑜對人民、政黨的質疑給予正面回應；他重申，後續將持續發揮民間的監督力量、讓政府機關聽見人民的聲音，並期盼陸委會、內政部重視民意，作為堅持依法行政的底氣，讓相關爭議能以成熟的民主制度順利化解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法