    政治

    「鄭習會」規劃3月中舉行？國民黨：均屬臆測

    2026/02/08 18:24 記者林欣漢／台北報導
    本報今日獨家披露，「鄭習會」預定將於3月中舉行，對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻回應，有關鄭主席訪問大陸，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。（國民黨提供）

    本報今日獨家披露，「鄭習會」預定將於3月中舉行，對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻回應，有關鄭主席訪問大陸，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。（國民黨提供）

    本報今日獨家披露，來自北京的消息透露，中國「對台工作會議」中將討論「鄭（鄭麗文）習會」的籌備，「鄭習會」預定將於3月中舉行，幾乎已經排上時程。對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻回應，有關鄭主席訪問大陸，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。

    消息表示，北京也設定了鄭習會如期舉辦的前提，希望國民黨能夠就日前中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧於接見國民黨副主席蕭旭岑一行時所提出事項，必須全力推進。包括「美國主導」的1.25兆元軍購，「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。

    王滬寧也在會中強烈關切美台軍購、供應鏈合作（關稅）等議題，並首度明確指出「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，當中「不容模糊地帶」，期勉國民黨「應以此為目標確實努力，並提出更具體的行動」，這段話也被認為是在回應近期鄭麗文提出的「和平框架」。

    對此，江怡臻表示，蕭旭岑副主席已多次強調，國共智庫論壇重起中斷10年的兩黨平台，為兩岸重新搭起橋樑，協助台灣各產業各領域與大陸交流合作，累積互信、嘉惠百姓，循序漸進後，未來更高層的合作將水到渠成。

    江怡臻說，至於王滬寧的會見內容，都是瞎掰胡扯，蕭旭岑副主席說「都是假新聞，認知作戰」，當天與會的台灣專家學者都可為證。

