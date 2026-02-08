張耀中、蔣宛庭投入議員初選 陳其邁影片力推子弟兵

蔣宛庭明天將登記參選民進黨高市議員初選。（記者葛祐豪翻攝）

陳其邁(左)親自錄製影片，向大寮、林園鄉親推薦張耀中(右)。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市長陳其邁的子弟兵，紛紛投入市議員初選，張耀中曾擔任他的隨行秘書，陳其邁親自錄製推薦影片；另一位曾任陳其邁機要秘書的蔣宛庭，明（9）日也將登記參選。

蔣宛庭曾任前議員陳政聞辦公室主任、市長陳其邁機要秘書，她預計明（9）日前往市黨部登記參選大岡山區市議員初選。她表示，自己出身梓官、在橋頭成長，累計12年的公共服務經驗，12年來始終在第一線服務，未來將持續關注社福資源，減輕三明治世代在育兒及長照上的壓力，打造跨世代宜居的生活環境。

陳其邁近日親自錄製推薦影片，公開向大寮、林園鄉親拜託，市議員「唯一支持張耀中」。他在影片中表示，張耀中過去7年在市府團隊服務，擔任其隨行秘書期間，上山下海、接受完整磨練，對市政運作與第一線服務都非常熟悉，是一位認真、肯做事的年輕戰將。

陳其邁強調，大寮與林園正需要年輕、有體力、有衝勁的新人，為地方打拚，「肯定陳其邁，牽成張耀中!」在初選民調的關鍵時刻，鄭重向鄉親拜託支持張耀中。

對於市長的親自推薦，張耀中表示「這不只是支持，更是一份責任的託付」，7年來他在市長身邊學習，深刻體會到市政必須落實、服務必須到位，已準備好把這份經驗帶回大寮、林園，在議會為地方發聲、為鄉親爭取建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法