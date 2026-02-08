爆《世紀血案》從未聯繫 施明德家屬：以林宅血案宣傳令人作嘔

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻未事前徵詢受害者林義雄同意，飾演施明德的演員黃河更爆料，自己想拜訪施家卻被劇組告知「家屬拒絕拜會」。施明德基金會今在家屬授權下發聲明表示，從未收到製作單位聯繫，遑論授權，《世紀血案》作為徐梅鄰孫子的作品，竟以「林宅血案真相」作為電影宣傳噱頭與片名，著實令人作嘔，就連爭議爆發後，相關聲明及發言竟持續消費林義雄一家，盼該團隊知廉恥、懂進退。

施明德基金會指出，家屬除了在1月底時從友人（非《世紀血案》相關人士）處看到一張可笑且粗糙的電影定裝照之外，並未收到製作單位的聯繫、遑論授權，就算製作單位當初有來接洽，以該劇組及部分演員對該片內容的發言及對待歷史的態度看來，家屬也概不會同意。不過，施明德先生的家屬對於演員疑似遭製作單位矇騙一事表達遺憾。



施明德基金會強調，林義雄先生家族的刺殺事件，是台灣人心中第二次「二二八事件」，當時蔣經國政權負責為政府發言的是新聞局長宋楚瑜，以及警備總部發言人徐梅鄰上將，也就是《世紀血案》導演徐琨華的爺爺。當時以警總為主的「三〇七指導會報」掌控偵辦走向，就是要排除軍方和情治人員涉案，同時把「清查黨外陰謀份子」列為偵辦重點，以便在社會上將「政治暗殺事件」營造為「社會重大刑案」。

施明德基金會表示，「江南命案」被美國CIA偵破，證明是蔣經國下令軍情局長汪希苓僱黑道到美國暗殺筆名江南的異議作家劉宜良，否則今天可能也會被說成一樁「懸案」，林義雄先生家族的滅門慘案和陳文成教授命案是「懸案」嗎？是也不是。真相心知肚明，只是所謂的法律上「犯罪證據」被遮蔽了罷了！只是像江南案的那種「殺手」沒有被找出來而已。

施明德基金會指出，陳文成教授因為曾從海外資助施明德，暑期返台探親時被警備總部約談，隔日就陳屍在台大校園，時任警備總部發言人徐梅鄰在檢警調查尚未完整展開前，即對外表示陳案屬「畏罪自殺」、與警總無關，在徐梅鄰口中，施明德曾是十惡不赦的叛徒，所以才說當年資助叛徒施明德的陳文成教授是畏罪自殺嗎？

施明德基金會質疑，徐梅鄰上將一生的故事，今天又該怎麼說呢？《世紀血案》作為徐梅鄰孫子的作品，竟以「林宅血案真相」作為電影宣傳噱頭與片名，著實令人作嘔。

施明德基金會表示，林義雄先生家的慘案不只是一場政治屠戮，林義雄先生一家所承受的悲慟是沒有止盡的，面對這樣的人間慘劇和世間極慟，任何人都不應該展露出隨便的態度，如何都不應該說出：「可能不是那麼嚴重」、「也沒有那麼恐怖」、「先拍再說」這種輕率且毫無人性的話，就連爭議爆發後，製作單位的聲明與發言竟然持續消費林義雄先生一家。

施明德基金會強調，面對歷史本身以及歷史題材創作，最最重要的莫過於虛心與誠懇，特別是傷痕歷史更需要審慎，盼《世紀血案》團隊知廉恥、懂進退。

