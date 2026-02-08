中國擺明介入9合1選舉 學者示警：融合政策再包裝

中國9日起將舉行「對台工作會議」，來自北京的消息指出，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，擺明直接介入台灣11月的「九合一」大選。（路透檔案照）

中國9日起將舉行「對台工作會議」，來自北京的消息指出，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，擺明直接介入台灣11月的「九合一」大選。學者研判，不排除中國會針對不同縣市，提出差異化的經貿誘因，例如農產品採購與進口開放、觀光團客恢復；中國也可能持續釋放，「只要中央政策調整，兩岸關係就能解套」的模糊訊號，讓地方選舉被包裝成一場「務實對抗意識形態」的選擇。

據掌握，本次對台工作會議主要目標，定位今年為「兩制推進」關鍵年，釐定今年對台四大核心工作，分別包括：一、結合島內愛國力量，全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關。二、推進大陸台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性。三、創造統一有利態勢：今年為「兩制」推進關鍵年，對外持續鞏固一中法理，對內爭取島內愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士。四、成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國關心的，未必是哪一個政黨在地方選舉中勝出，而是能否透過地方層級的選舉操作，重新塑造台灣社會對兩岸關係與政策選擇的想像空間。

洪浦釗指出，從目前傳出的對台工作會議方向來看，中國很可能已將今年定位為「兩制推進」的重要節點，並嘗試把地方選舉納入整體對台策略之中。這樣的布局，未必會以高調的政治表態呈現，而更可能轉向低可見度、高度貼近民生的操作方式，特別集中在經濟與產業層面。

洪浦釗分析，其中特別值得警惕的，是所謂「融合政策」的再包裝。未來不排除會看到中國針對不同縣市，提出差異化的經貿誘因，例如農產品採購與進口開放、觀光團客恢復、特定產業合作、關稅優惠或供應鏈連結等，刻意營造「地方可以先行、中央造成阻礙」的對比敘事。這類操作的目的，未必是立即左右選舉結果，而是逐步引導選民，將經濟壓力的責任，轉嫁到台灣自身的政治選擇之上。

洪浦釗進一步說，中國也可能持續釋放「只要中央政策調整，兩岸關係就能解套」的模糊訊號，讓地方選舉被包裝成一場「務實對抗意識形態」的選擇。這種說法表面上避談統一，實際上卻在鬆動民主制度中政策不可交換的底線，將軍購、關稅與供應鏈安全，重新框架為可以談、可以換的政治籌碼。

洪浦釗提醒，更需要注意的是，有關地方層級的經濟操作，往往會搭配網路社群的輿論引導與資訊戰，放大地方利益、淡化整體國安風險，使選舉討論逐漸偏離制度與主權層次，被拉向短期經濟得失的比較。

洪浦釗分析，這並不意味著中國就能主導台灣的選舉結果，但它確實正在測試一件事：在不正面衝撞民主制度的前提下，是否仍能透過地方經濟誘因與選舉節奏，影響台灣社會對政策選擇的想像與責任歸因。

他強調，因此這次「對台工作會議」真正值得關注的，不在於任何單一政策宣示，而在於中國是否已系統性地將九合一選舉，視為其對台策略的一環。對台灣而言，這不是政黨競爭的問題，而是一場民主制度能否承受外部經濟與政治混合操作的結構性考驗。

