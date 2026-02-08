海鯤號潛航測試曝光！蔡英文籲支持潛艦國造：台灣有能力為安全負責

前總統蔡英文。（資料照）

國造潛艦「海鯤號」（舷號SS-711）持續進行潛航測試，外界卻仍有人質疑只是「玩具」。台船公司今（8）日公布海鯤號4次「淺水潛航」測試的3分鐘紀錄影片，前總統蔡英文也發文力挺潛艦國造，呼籲社會繼續支持，讓海鯤號未來能在看不見的地方，守護台灣最珍惜的自由與民主。

蔡英文在臉書發文表示，台船公司今天公布「海鯤軍艦」的紀錄影片。在這兩週內，「海鯤軍艦」完成了4次淺水潛航測試。影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。她指出，潛艦國造曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文強調，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，我們一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。

蔡英文說，她期盼，大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。

